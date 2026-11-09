नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड’ इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। फिल्म के भव्य विजुअल्स से लेकर कलाकारों की एक्टिंग तक की तारीफ हो रही है। अब इस फिल्म की सराहना करने वालों में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म को लेकर अपना रिव्यू साझा किया है। साथ ही मेकर्स को सलाह दी है कि वे फिल्म की आलोचना करने वालों की बातों पर ध्यान न दें।

राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में फिल्म को महज एक धार्मिक या पारंपरिक भक्ति फिल्म मानने से इनकार किया। उनके मुताबिक, यह फिल्म एक ऐसी भक्ति शक्ति है, जो दर्शकों को भीतर तक प्रभावित करती है। उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्हें नकारात्मक रिव्यू देने वालों की बातों को सड़क पर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज की तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। वर्मा का मानना है कि फिल्म बनाने वालों का काम आलोचकों की टिप्पणियों से कहीं ज्यादा बड़ा है।

राम गोपाल वर्मा को पसंद आया फिल्म का कहानी कहने का अंदाज

निर्देशक ने फिल्म के विजुअल्स, निर्देशन और कहानी को पर्दे पर पेश करने के तरीके की खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि ‘रामायण’ का नायक कोई ऐसा देवता नहीं है, जो कहानी से अलग किसी ऊंचाई पर नजर आता हो। बल्कि वह एक ऐसा इंसान है, जिसने दुनिया का अंत देख लिया है और फिर भी अपनी इच्छा से मुश्किलों का सामना करने आगे बढ़ता है।

The #Ramayana is not a devotional film. It is a devotional force.The hero is not a blue god floating above the story. He is a man who has already seen the end of the world and still willfully chooses to walk into it.

The rise is not of a kingdom. It is of a mind that challenges… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2026

वर्मा ने सीता के अपहरण के बाद राम के भावनात्मक पक्ष को दिखाने वाले एक दृश्य का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खाली आश्रम में राम का उस जगह को देखना, जहां कभी सीता मौजूद थीं, बेहद प्रभावशाली है। कैमरे का लंबे समय तक उस पल पर टिके रहना उनके दुख और मन की स्थिति को बयां करता है।

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यश और अनुपम खेर के अभिनय ने जीता दिल

राम गोपाल वर्मा ने फिल्म में यश के किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यश पर्दे पर सिर्फ एक खलनायक के रूप में नजर नहीं आते, बल्कि उनका किरदार एक ऐसे व्यक्ति की सोच को दिखाता है, जो पहले ही तय कर चुका है कि उसे क्या करना है।

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वहीं, जटायु के किरदार में अनुपम खेर के अभिनय को भी उन्होंने बेहद मार्मिक बताया। वर्मा के मुताबिक, जटायु का संघर्ष सिर्फ वफादारी की कहानी नहीं है। घायल होने और पंख टूटने के बावजूद उसका लड़ते रहना उस जज्बे को दिखाता है, जिसमें शरीर भले ही हार मानने लगे, लेकिन मन पीछे हटने को तैयार नहीं होता।

उन्होंने इस दृश्य को बलिदान से कहीं आगे की भावना बताया। उनके अनुसार, यह उस योद्धा की कहानी है, जो जानता है कि उसके पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, फिर भी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है।