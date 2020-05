Ram Gopal Varma: लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान के लिए दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। इस बीच कई जगहों पर शराब की दुकानों को भी खोला गया है। वाइन शॉप्स खुलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लॉकडाउन का पालन तो दूर की बात सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही। ऐसे में सरकार के इस फैसले की काफी निंदा की जा रही है।

इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लाइनों में महिलाएं खड़ी दिख रही हैं। कई जगह तो वाइन शॉप्स के आगे सिर्फ महिलाओं की ही बेहद लंबी लाइन नजर आ रही है। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें महिलाएं शराब की दुकान के सामने थैले लेकर लाइन में खड़ी दिख रही हैं।

इस तस्वीर को शेयर कर डायरेक्टर ने महिलाओं पर तंज कसते हुए कहा- ‘जरा देखिए शराब की दुकान पर लाइन में कौन खड़ा है? शराबी आदमियों से बचती महिलाएं।’ राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट को जर्नलिस्टऔर ऑथर सीमा गोस्वामी ने रीट्वीट किया औऱ साथ में डायरेक्टर को फटकारते हुए लिखा- ‘लेकिन आपकी जन्मजात मूर्खता से आपकी रक्षा कौन करेगा?’

But who will protect you against your innate stupidity? https://t.co/yauzGwWVc7

— Seema Goswami (@seemagoswami) May 4, 2020