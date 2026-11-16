नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ दुनियाभर में कमाल का प्रदर्शन कर रही है। महज 12 दिनों में इसका कलेक्शन 1400 करोड़ का आंकड़ा छू रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही ये फिल्म अपने बजट की भरवाई कर लेगी। फिल्म के मेकर्स की मानें तो ‘रामायण’ के पहले पार्ट में करीब 2000 करोड़ रुपये लगे हैं। मगर फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने दावा किया कि इसका बजट 800 करोड़ रुपये है।

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘रामायण’ की सफलता और इसे लेकर दर्शकों के बीच बने उत्साह पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि उनकी मां भी फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह अपने अपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को फिल्म दिखाने के लिए टिकट खरीद रही हैं।

राम गोपाल वर्मा ने लिखा, “मेरी मां ने मेरी बेहतरीन फिल्मों के लिए भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ के टिकट खरीदकर अपने अपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को फिल्म दिखा रही हैं। इस तरह के जबरदस्त उत्साह के बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी हिट बनने की ओर बढ़ रही है। इसके बावजूद कई लोग जलन की वजह से यह शोर मचा रहे हैं कि फिल्म की कमाई काफी नहीं है, क्योंकि इसका बजट दोनों पार्ट के लिए 2000-2000 करोड़ रुपये यानी कुल 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।”

उन्होंने आगे दावा किया कि ‘रामायण पार्ट 1’ का असली बजट 1000 करोड़ रुपये भी नहीं है। उनके मुताबिक, फिल्म को बनाने में 800 करोड़ रुपये से कुछ कम खर्च हुए हैं। उन्होंने लिखा, “मुझे पता चला है कि पार्ट 1 की वास्तविक लागत 800 करोड़ रुपये से थोड़ी कम है। इसमें आपसी फायदे वाले समझौते, ग्लोबल टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी जैसी चीजें भी शामिल हैं, जिनकी वजह से आखिरकार इसकी लागत और कम हो जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कोई भी अनुभवी फिल्ममेकर फिल्म देखकर समझ सकता है कि इसका बजट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा, कई लोग यह मानकर चल रहे हैं कि दोनों पार्ट का बजट एक जैसा होगा, जो बेवकूफी है। यह वैसा ही है जैसे कोई फिल्म के इंटरवल से पहले और बाद के हिस्से की लागत एक समान मान ले। मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं, जिनके कुल बजट का 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ क्लाइमैक्स पर खर्च हुआ था।”

Even for the best of my films she din’t do this , but my mother has been buying tickets of @malhotra_namit ‘s #Ramayana for the servants , watch men etc in the building complex she lives , and inspite of this kind of euphoria leading it to breaking all box office records and… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 15, 2026

‘रामायण’ के सेट और दुनिया को भविष्य के लिए तैयार किया गया

राम गोपाल वर्मा ने यह भी कहा कि फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा ‘रामायण’ की भव्य दुनिया तैयार करने में लगाया गया है। इस दुनिया का इस्तेमाल आगे गेमिंग और दूसरे व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स में भी किया जा सकता है। साथ ही, इसका फायदा फिल्म के दूसरे पार्ट को भी मिलेगा।

उन्होंने निर्माता नमित मल्होत्रा की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए कहा कि बॉलीवुड के ज्यादातर फिल्ममेकर, ट्रेड एनालिस्ट और खुद को एक्सपर्ट बताने वाले लोग शायद उनकी इस रणनीति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं।

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राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा, “नमित मल्होत्रा की रणनीति, बिजनेस की समझ, रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता का शानदार उदाहरण देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि ‘रामायण 2’ पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा कमाई करेगी। अगर ‘केजीएफ 2’ ने ‘केजीएफ 1’ से करीब पांच गुना ज्यादा कारोबार किया था, तो मुझे यकीन है कि ‘रामायण 2’ अपने पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा कमाएगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो 2028 में बात करेंगे।”

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन और शीबा चड्ढा भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होगा।