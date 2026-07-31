राम गोपाल वर्मा ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बार-बार आने वाले आर्थिक संकट को लेकर बात की है। उन्होंने इसके लिए डायरेक्टर्स की जवाबदेही की कमी और प्रोड्यूसर्स द्वारा लागत पर नियंत्रण न रख पाने को जिम्मेदार ठहराया है।

ग्रेट आंध्रा को दिए इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि असली समस्या यह है कि फिल्मों का बजट लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि पैसा लगाने वाले लोगों को खुद नहीं पता होता कि वे किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “प्रोड्यूसर को यह भी नहीं पता होता कि बजट का असली मतलब क्या है। उन्हें नहीं मालूम कि डायरेक्टर कितने शॉट्स लेने वाला है, कितनी तैयारी करनी होगी। इन सब बातों के आधार पर एक बजट तय होता है और प्रोड्यूसर उसे मान लेता है। लेकिन शूटिंग कभी भी पूरी तरह प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जैसे ही प्लान बिगड़ता है, बजट भी बढ़ने लगता है। तब तक फिल्म शुरू हो चुकी होती है, इसलिए यह समझ नहीं आता कि खर्च कहां रोका जाए।”

राम गोपाल वर्मा का कहना है कि अगर बजट तय सीमा से बाहर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होनी चाहिए, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है।

उन्होंने कहा, “सबसे जरूरी बात है कि डायरेक्टर को जवाबदेह बनाया जाए। कहानी, शूटिंग और पैसे कहां खर्च होंगे, यह सब डायरेक्टर तय करता है। अगर उसी से जवाब नहीं पूछा जाएगा तो यह बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा?”

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उन्होंने आगे कहा कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सिर्फ पैसों के फ्लो पर ध्यान देते हैं। अगर किसी हीरो की डेट मिल गई तो वे शूट शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई डायरेक्टर सिर्फ “जैसा आप कहें” वाले रवैये के साथ काम करते हैं, जिससे खर्च पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है।

हिट फिल्म भी प्रोड्यूसर को फायदा नहीं देती

राम गोपाल वर्मा ने बिना फिल्म का नाम लिए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी हिट फिल्म के डायरेक्टर को उनके काम के दिनों के हिसाब से फीस मिल गई, लेकिन प्रोड्यूसर को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “फिल्म हिट थी, लेकिन ज्यादातर पैसा बढ़े हुए बजट में चला गया। इसलिए निर्माता के हाथ में बहुत कम बचा।”

राम गोपाल वर्मा ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग सिर्फ पैसा लगाते हैं, इसलिए उन्हें असली प्रोड्यूसर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, “हम इन्हें प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? ये असल में सिर्फ इन्वेस्टर हैं। फिल्म बनाना एक कला है। अगर आप पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते और हर चीज़ में शामिल नहीं रहते तो अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। यहां कॉस्ट कंट्रोल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।”

10 दिन शूट पर आई एक्ट्रेस, एक भी सीन नहीं किया, फिर भी लिए 1 करोड़

अपनी बात समझाने के लिए राम गोपाल वर्मा ने एक सीनियर एक्ट्रेस का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म के लिए उस अभिनेत्री को 10 दिन की कॉल शीट दी गई थी।

वह हर सुबह सेट पर पहुंचती थीं, मेकअप करवाती थीं और अपने वैनिटी वैन में शूट के बुलावे का इंतजार करती थीं। लेकिन 10 दिनों में से 5-6 दिन उन्हें एक भी सीन शूट करने के लिए नहीं बुलाया गया।

राम गोपाल वर्मा ने कहा, “मैंने कई दिन तक उन्हें बुलाया ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि वह एडवांस वापस कर देंगी क्योंकि बिना काम किए पैसे लेना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मेकर्स ने पूरा भुगतान कर दिया। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी।”

उन्होंने बताया कि उन 10 दिनों के लिए अभिनेत्री को करीब 1 करोड़ रुपये मिले थे। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि जब फिल्मों का बजट बहुत बड़ा हो जाता है तो छोटी-छोटी अतिरिक्त लागत पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा, “जब बजट 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ पहुंच जाता है तो किसी को 1-2 करोड़ रुपये की फिक्र नहीं रहती।”

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दूसरे की हिट देखकर बढ़ता जाता है बजट

राम गोपाल वर्मा के मुताबिक, बजट बढ़ने की एक बड़ी वजह फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है। उन्होंने कहा, “लोग कहते हैं कि उस फिल्म का गाना शानदार था, उससे भी बड़ा गाना बनाते हैं। KGF 2 में जबरदस्त एक्शन था, वैसा ही एक्शन चाहिए। किसी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पसंद आया तो वैसा ही म्यूजिक चाहिए। इन सब चीजों में पैसा लगता है और शूटिंग के दिन लगातार बढ़ते जाते हैं।”

दक्षिण भारतीय सिनेमा की तारीफ भी की

बिजनेस मॉडल की आलोचना करने के बावजूद राम गोपाल वर्मा ने माना कि राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण भारतीय सिनेमा का दबदबा बना हुआ है। उन्होंने कहा, “अगर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों को देखें तो उनमें ज्यादातर साउथ की फिल्में हैं। इसका मतलब है कि वही डायरेक्टर, वही क्रिएटर्स और उनकी कहानियां देशभर में छाई हुई हैं।”

राम गोपाल वर्मा ने यह भी कहा कि सिर्फ हिट फिल्में ही इंडस्ट्री नहीं चलातीं, बल्कि फ्लॉप फिल्मों की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा, “हिट फिल्मों का पैसा प्रोड्यूसर और उससे जुड़े लोगों के पास चला जाता है, जबकि फ्लॉप फिल्मों का पैसा टेक्नीशियन और दूसरे वर्कर्स के बीच बंट जाता है। पैसा खत्म नहीं होता, बस एक जेब से दूसरी जेब में चला जाता है।”