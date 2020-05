Ram Gopal Varma: राम गोपाल वर्म अपने किसी न किसी बयान या ट्वीट से चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने फिर से एक और ट्वीट किया है जिसको देख कर सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में एक फोटो पोस्ट की है जिसमें दो महिलाएं नजर आ रही हैं, दोनों महिलाएं गाड़ी में बैठी दिख रही हैं। एक महिला गाड़ी की फ्रंड सीट पर बैठी है जो गहनों से सजी हुई है। वहीं दूसरी महिला है जो बैक सीट पर बैठी है, तस्वीर में महिला का क्लीवेज दिख रहा है। इस फोटो पर आपत्तिजनक कैप्शन लिखते हुए राम गोपाल वर्मा ने इस फोटो को पोस्ट किया।

लोग राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट को देख कर गुस्से में रिएक्ट करते नजर आए। कई यूजर्स ने कहा कि -‘तुम्हें शर्मा नहीं आती?’ तो किसी ने कहा- इतना चीप कमेंटआप जैसे लोग कर सकते हैं। तो किसी ने लिखा- इतने नामी व्यक्ति होते हुए ऐसी बातों को आप कैसे गौर कर सकते हो। तो कोई बोला- आप बहुत साधु महात्मा वाली फिल्में बनाते हैं। तो किसी ने कहा- ये तो बर्दाश्त के बाहर है।

एक यूजर ने बेहद गुस्से में कहा- ‘अपनी माँ के बारे में ही बता रहा था वो पता नहीं लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं।’ तो किसी ने कहा-‘कितनी गंदी नजर है तुम्हारी, अपनी अम्मा से पुछना जब पैदा हुए थे तो आँखो मेँ..?’ तो वहीं एक यूजर कहता-‘सब सठिया गए हैं इनसे कौन उम्मीद कर सकता है कि अपनी फिल्मों की हीरोइनों का यौन शोषण नहीं करते होंगे !!’ एक अन्य महिला यूजर ने लिखा- ‘क्षमा चाहूंगी लेकिन लिख रही हूं ऐसी ज्वेलरी आपकी मां के पास भी होगी।’

Man made jewellery in front and God made jewellery in the back pic.twitter.com/p0xXD5IPYt

अभी कुछ दिनों पहले राम गोपाल वर्मा ने शराब की लाइनों में लगी महिलाओं पर भी कमेंट कर डाला था। अपने इस पोस्ट को लेकर भी कई लोग राम गोपाल वर्मा को सलाह देते दिखे थे कि वह अपने काम पर ध्या न दें। तो किसी ने कहा था- महिलाएं क्यों नहीं ले सकतीं शराब, या शराब की लाइन में खड़ी नहीं हो सकतीं?

Look who’s in line at the wine shops ..So much for protecting women against drunk men

राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा था- ‘देखो तो शराब की दुकान के आगे लाइन पर कौन लगा है….।’

