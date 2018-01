राम गोपाल वर्मा ने दीपिका पादुकोण और पॉर्न एक्ट्रेस मिया मालकोवा में की तुलना, ‘पद्मावत’ को ऐसे दी चुनौती

दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। पहले ‘पद्मावत’ के साथ अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ रिलीज होनी थी। लेकिन अक्षय कुमार ने अपन फिल्म की डेट बदल कर 9 फरवरी कर ली। वहीं अब ‘पद्मावत’ के आगे एक और फिल्म मुकाबला करने के लिए आ खड़ी हुई है। राम गोपाल वर्मा की ‘गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ’ 26 जनवरी को रिलीज होनी है। फिल्ममेकर ने ट्विटर पर पोस्ट कर हाल ही में अपनी फिल्म की रिलीज डेट जारी की। राम गोपाल वर्मा ने इस ट्वीट में दीपिका पादुकोण के साथ मिया की तुलना करते हुए कहा कि जो इस फिल्म में बेस्ट महिला होंगी उसे ही जीत मिलेगी। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा,’मेरी फिल्म गॉड, सेक्स और ट्रुथ 26 जनवरी को सुबह 9 बजे पद्मावत के साथ रिलीज होग। https://www.GodSexTruth.Online , मिया मलकोवा और दीपिका पादुकोण दोनों में से बेस्ट वुमेन जीते। #गॉडसेक्सट्रुथ’।

इस ट्वीट को करने के बाद राम गोपाल वर्मा ट्विटर पर ट्रोल होने लगे। लोगों ने इस ट्वीट पर आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया। इसके चलते इस पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन्स आने लगे। एक यूजर लिखता है,’हाहा आप ये लड़ाई पहले ही जीत गए। दीपिका और मिया को आपस में कंपेयर कर के।’ दूसरा यूजर लिखता है, ‘कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री बनाम कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेजर’।

बता दें, संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है। मामले में गंभीरता बढ़ती जा रही है। राजपूत करणी सेना लगातार फिल्म का विरोध कर रही है। करणी सेना का कहना है कुछ भी हो जाए फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा।

Haha u already won this battle with u r funny humour to comparing deepika and mia

— Khiladi Harry (@mahendrakar01) January 22, 2018