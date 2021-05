कोरोना वायरस का कहर देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से जुड़े करीब 4,14,188 नए मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर करीब 3,915 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझना पड़ रहा है। इन मामलों को लेकर मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा, पीएम नरेंद्र मोदी पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी की तस्वीर साझा की।

राम गोपाल वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है कि असल दुनिया में क्या हो रहा है। इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी दाढ़ी शेव करने की भी सलाह दी। उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

कम से कम दाढ़ी तो बनवा लीजिए: रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा, “ये बिल्कुल हिमालय के बाबा की तरह लग रहे हैं, जो कि पर्वतों में घूमते रहते हैं। क्योंकि इन्हें इस बात की कोई खबर नहीं हैं कि असल दुनिया में ऑक्सीजन और बेड के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं सच में ऐसे पीएम के कारण शर्मिंदा हूं, जो इस तरह से दिखते हैं। सर, कम से कम दाढ़ी तो बनवा लीजिए।”

He literally looks like a Himalayan baba moving around in mountains and because of that it’s no wonder he has no clue about what’s happening in the real world with oxygen and beds ..Am honestly embarrassed to have a p m who looks like this ..So sir atleast have a shave pic.twitter.com/IkY3lGhUIU

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 6, 2021