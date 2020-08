सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी सियासत के बीच बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को विलेन बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में डायरेक्टर महेश भट्ट, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान को टैग करते हुए लिखा कि ‘अर्णब गोस्वामी जैसे विलेन के खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी है।’ इसके बाद वे ट्रोल्स के निशाने पर आ गए।

रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट किया, ‘मेरी आदित्य चोपड़ा करण जौहर, महेश भट्ट, शाहरुख खान और सलमान खान और दूसरे तमाम लोगों को एक आखिरी सलाह है। सिर्फ फिल्मों में हीरो बनाना और बनना काफी नहीं है। अब जरूरी है कि अर्णब गोस्वामी जैसे विलेन के खिलाफ आवाज उठाई जाए।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘ सच यह है कि वह (अर्णब गोस्वामी) हम लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे कोई अपराधी हों… रेपिस्ट हों। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों का खुलकर सामना किया जाए’।

इस ट्वीट के बाद राम गोपाल वर्मा ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। उमा नागर नाम के एक यूजर ने लिखा ‘आप लोगों से तो अच्छा ही है। उसमें इंसानियत है, आप लोगों में तो वह भी नहीं है। कम से कम किसी चीज के लिए स्टैंड है तो ले रहा है’। एक अन्य यूजर ने लिखा ‘आप सुशांत के ऊपर एक फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं और साबित करें कि यह मर्डर नहीं है’।

My one last word of advise to #AdityaChopra , @karanjohar , @MaheshNBhatt @iamsrk @BeingSalmanKhan and many others, is that it’s not enough to create heroes in films and be heroes in films ,but it’s also important to stand up to villains like #ArnabGoswamy

