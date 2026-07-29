नीट पेपर लीक पर सीजेपी प्रोटेस्‍ट और श‍िक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्‍तीफे के बाद अब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। इससे पहले फिल्‍ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक लंबे-चौड़े पोस्‍ट में मोदी सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए। उन्होंने एआई को एजुकेशन पॉलिसी का हिस्‍सा बनाने की मांग की है।

फिल्ममेकर ने अपने पोस्ट में लिखा कि एआई सरकारों को खत्म कर देगा। छात्रों को परीक्षा हॉल में अपनी पसंद के एआई टूल ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं राम गोपाल क्या कहा है।

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राम गोपाल वर्मा ने किया एक्स पर पोस्ट

राम गोपाल वर्मा ने एक्स हैंडल पर दो पोस्ट किए हैं, जिनमें से एक का टाइटल उन्होंने लिखा, “कॉकरोच का झुंड या भेड़ें” और दूसरे पोस्‍ट में सरकार को सीधी चेतावनी दी कि AI सरकारों को खत्म कर देगा। एक पोस्ट उन्होंने 28 जुलाई को किया और एक आज 29 जुलाई को लिखा।

29 जुलाई को उन्होंने को पोस्ट किया उसमें लिखा, “मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम में, पॉलिटिकल क्लास (नेता) ब्यूरोक्रेसी (अधिकारी) की देखरेख करती है, जो राज्य के कामकाज की प्रक्रियाओं को चलाती है। नेताओं को लोगों का प्रतिनिधित्व” करने के लिए चुना जाता है। अधिकारियों को गवर्नेंस की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है और यह पूरी व्यवस्था दो नाजुक मानवीय गुणों पर टिकी होती है: ईमानदारी और निडरता।”

फाइलें तभी आगे बढ़ती हैं जब पैसे का लेन-देन होता है: राम गोपाल

इसके आगे उन्होंने लिखा, “लेकिन एक सरकारी अधिकारी भी इंसान ही होता है, जिसके सिर पर ट्रांसफर का खतरा मंडराता रहता है, जिसका परिवार स्कूल में एडमिशन चाहता है, जिसकी पत्नी बड़ा फ्लैट चाहती है और जिसका पॉलिटिकल बॉस एक फोन कॉल से उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए नियमों में ढील दी जाती है। फाइलें तभी आगे बढ़ती हैं जब पैसे का लेन-देन होता है। फैसलों में तब तक देरी की जाती है जब तक कि किसी सही भतीजे या सही कॉन्ट्रैक्टर को फायदा न पहुंचा दिया जाए।

अब उस सरकारी अधिकारी की जगह AI को ले आइए। आप एल्गोरिदम को रिश्वत नहीं दे सकते। आप उसे ट्रांसफर की धमकी नहीं दे सकते। आप उसे आधी रात को फ़ोन करके यह नहीं कह सकते कि मंत्री के रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसका कोई परिवार नहीं होता, न ही उसे पेंशन बचाने की चिंता होती है।”

फिल्ममेकर ने दिया दुबई का उदाहरण

राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा, “दुबई में पहले से ही ऐसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, जिनमें कोई पुलिसवाला नहीं होता। इंसानी दखल को खत्म करने और भ्रष्टाचार की गुंजाइश मिटाने के लिए मशीन से FIR दर्ज की जाती है। यह कोई साइंस-फिक्शन नहीं है। यह असल में हो रहा है। जब AI प्रशासन को भ्रष्टाचार-मुक्त बना देगा, तो राजनेताओं की क्या जरूरत रह जाएगी?

मान लीजिए कि विधानसभा में कोई एमएलए खड़ा होकर कहता है कि स्थानीय अधिकारियों से मिले डेटा के आधार पर उसके इलाके में कपास का उत्पादन कम हुआ है और वह सरकार से एक खास कीटनाशक खरीदने की मांग करता है। विपक्ष का एमएलए तुरंत चिल्लाता है कि दिया गया डेटा गलत है और उस एमएलए के भतीजे की कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री है। वोटरों के पास यह जानने का कोई स्वतंत्र तरीका नहीं होता कि क्या फसल सच में खराब हुई, क्या कीटनाशक सही समाधान है, या क्या भतीजे वाली बात सच है।

अब उस MLA की सीट पर एक AI को बिठा दीजिए। उसे किसी जूनियर अफसर के चुने हुए डेटा की जरूरत नहीं होगी। वह सैटेलाइट इमेज, मिट्टी की सेहत का रिकॉर्ड, बारिश का पैटर्न, दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें, ब्राजील, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया से कीटों के प्रतिरोध का डेटा और पिछले पंद्रह सालों में हर कीटनाशक के असर का डेटा इकट्ठा करेगा और आंकड़ों के साथ सबसे अच्छा समाधान बताएगा। न कोई भतीजा-भांजा होगा। न अगला चुनाव हारने का डर होगा। न ही किसी संकट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का लालच होगा ताकि कोई रिश्तेदार पैसे कमा सके।”

लोगों को फायदे नहीं पहुंचा पाएंगे

राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट में आगे लिखा, “कोई भी नेता इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए उसे AI से ज्यादा डेटा और एनालिसिस करने की क्षमता की जरूरत होगी, जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। चुना हुआ प्रतिनिधि हमेशा वोटर्स की शिकायतों और सरकारी मशीनरी के बीच एक मध्यस्थ रहा है। एक बार जब AI उस मशीनरी को पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार-मुक्त बना देगा, तो बीच वाले आदमी की अहमियत खत्म हो जाएगी।

नेता इंसानी जवाबदेही, इंसानी फैसले वगैरह की बातें करके इसका जोरदार विरोध करेंगे, लेकिन असल में उन्हें इस बात का डर होगा कि वे अब लोगों को फायदे नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने नेटवर्क को बचा नहीं पाएंगे और सरकारी पद को निजी ताकत में नहीं बदल पाएंगे।

भविष्य में सरकारें गिराई नहीं जाएँगी। उनकी जगह एल्गोरिदम ले लेंगे। हां, सरकारें आर्थिक विकास या इस बात पर भी फ़ैसले लेती हैं कि हेल्थकेयर को डिफ़ेंस से ज़्यादा फ़ंडिंग मिलनी चाहिए या नहीं, वगैरह-वगैरह।

यह तर्क दिया जा सकता है कि ये नैतिक और इंसानी फैसले हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आख़िरकार ये भी डेटा एनालिसिस पर ही निर्भर करते हैं। और किसने कभी माना है कि नौकरशाहों और नेताओं को इंसानी संवेदनाओं की परवाह होती है? AI भले ही इंसान न हो, लेकिन वह इंसानों का उतना ही भला करेगा, जितना इंसान शायद ही कभी दूसरे इंसानों का कर पाएं।”

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