पैन इंडिया स्टार राम चरण आज सोमवार को कोयंबटूर में अपनी कलाई की सर्जरी करवाने वाले हैं। बता दें कि फिल्म ‘पेड्डी’ की शूटिंग के दौरान उनकी कलाई के कार्टिलेज में चोट लग गई थी। रविवार को उन्हें हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर देखा गया था और उनकी सर्जरी कोयंबटूर के गंगा हॉस्पिटल में होनी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘पेड्डी’ की एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान राम चरण की कलाई के कार्टिलेज में चोट लगी थी। फिल्म के प्रमोशन की वजह से उन्हें सर्जरी टालनी पड़ी। हालांकि, प्रमोशन के दौरान वह कई बार हाथ पर बैंडेज लगाए भी नजर आए।

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राम चरण की सर्जरी में परिवार रहेगा साथ

रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्जरी के दौरान उनके पिता चिरंजीवी, मां सुरेखा, पत्नी उपासना कोनिडेला और परिवार के दूसरे सदस्य उनके साथ रहेंगे। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इस बारे में एक्स पर लिखा, “मेगा पावर स्टार राम चरण को कोयंबटूर के मशहूर गंगा हॉस्पिटल में होने वाली कलाई की सर्जरी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेगास्टार चिरंजीवी, सुरेखा जी, उपासना और पूरा परिवार उनके साथ रहेगा। उनकी सर्जरी सफल हो और वह जल्द ठीक हों।”

फैंस भी राम चरण के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। सर्जरी के बाद उन्हें कुछ हफ्तों तक आराम करना होगा। डॉक्टर की मंजूरी मिलने के बाद ही वह दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे। राम चरण की अगली फिल्म सुकुमार के निर्देशन में बन रही है, जिसका फिलहाल नाम ‘RC17’ रखा गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। शूटिंग राम चरण के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शुरू होगी।

इस साल राम चरण के परिवार में सर्जरी कराने वाले वह तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले उनके पिता चिरंजीवी ने कंधे की सर्जरी करवाई थी। वहीं, हाल ही में पवन कल्याण ने मुंबई में रोटेटर कफ की सर्जरी करवाई थी।

कलाई की चोट पर क्या बोले थे राम चरण?

राम चरण ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था, “पहले सिर्फ एक जगह चोट थी, लेकिन 20 दिन की शूटिंग के बाद यह बढ़कर सात जगह हो गई। मुझे किसी भी तरह फिल्म पूरी करनी थी।” फिर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने बताया, “हमने कुश्ती वाले सीन 25-30 दिनों तक शूट किए।

मैंने बुच्ची बाबू सना से कहा था कि ट्रेनिंग लेने वाले एक्टर्स लाएं, लेकिन उन्होंने असली पहलवान बुला लिए। एक सीन में उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया, तभी मेरी कलाई के कार्टिलेज में चोट लग गई। अब सब ठीक है। यह ‘पेड्डी’ की एक खूबसूरत याद बन गई है।”

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