राम चरण अपनी फिल्म ‘पेड्डी’ की रिलीज़ की तैयारी में जुटे हैं, जो 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। अभिनेता ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें तीन अलग-अलग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से अब उन्हें काफी शारीरिक दर्द झेलना पड़ रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह अपनी बेटी को भी ठीक से गोद नहीं उठा पा रहे हैं।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान Buchi Babu Sana के साथ बातचीत में राम चरण ने बताया कि निर्देशक ने उनसे पहले क्रिकेटर जैसी फिट और पतली बॉडी बनाने को कहा, फिर कबड्डी खिलाड़ी के लिए भारी शरीर और बाद में रेसलर जैसी ताकतवर बॉडी की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सभी बॉडी टाइप एक-दूसरे से पूरी तरह अलग थे और इतने कम समय में खुद को बार-बार बदलना बेहद कठिन था।

राम चरण ने कहा, “आपने मुझे बहुत टॉर्चर किया। पहले क्रिकेटर की बॉडी मांगी, फिर कबड्डी खिलाड़ी की और आखिर में रेसलर की। ये सब बिल्कुल अलग-अलग फिजिक थे।”

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हालांकि अभिनेता ने यह भी माना कि कठिनाइयों के बावजूद उन्हें यह सफर पसंद आया। उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने पसंदीदा काम में लगा होता है तो थकान महसूस नहीं होती। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद अब शरीर में दर्द उभरकर सामने आ रहा है।

उन्होंने खुलासा किया, “अब शूट खत्म होने के बाद हर तरफ दर्द महसूस हो रहा है। अपनी बेटी को उठाने में भी हाथ में दर्द होता है। मुझे एक्स-रे करवाना पड़ेगा। लगातार रेसलिंग सीन्स करने की वजह से हाथ में कंपन होने लगा है।”

निर्देशक बुची बाबू सना ने भी बताया कि राम चरण ने रेसलिंग सीन्स में असली पहलवानों के साथ काम करना चुना था। लेकिन वे कैमरे के सामने अभिनय नहीं कर पाते थे और असली कुश्ती शुरू कर देते थे। इस वजह से शूटिंग के दौरान अभिनेता को कई बार चोटें भी लगीं।

राम चरण ने कहा कि भगवान की कृपा से फिल्म की शूटिंग बिना किसी बड़ी दुर्घटना के पूरी हो गई। उन्होंने अपने पुराने हादसों को याद करते हुए बताया कि RRR के दौरान उनका पैर टूट गया था, ‘रंगस्थलम’ में भी उन्हें चोट लगी थी और ‘गेम चेंजर’ की शूटिंग के दौरान उनका होंठ कट गया था।

फिल्म ‘पेड्डी’ में जान्हवी कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, रवि किशन और दिव्येंदु शर्मा अहम किरदारों में दिखाई देंगे।

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