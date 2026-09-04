इस साल की जन्माष्टमी राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला के लिए बेहद खास रही। कपल ने अपने तीनों बच्चों के साथ इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। उपासना ने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है।

राम चरण और उपासना ने इस साल 31 जनवरी को जुड़वा बच्चों का स्वागत किया था। उनके घर बेटे और बेटी ने जन्म लिया था। जन्माष्टमी के मौके पर कपल ने परिवार के साथ खास पूजा भी की।

तस्वीर में राम चरण अपने बेटे शिवा राम को गोद में लिए बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं, उपासना ने अपनी बेटी अनवीरा देवी को गोद में लिया हुआ है। दोनों के बीच उनकी तीन साल की बेटी क्लिन कारा बैठी हुई हैं। तीनों बच्चों के साथ राम चरण और उपासना की यह तस्वीर बेहद प्यारी लग रही है। तस्वीर शेयर करते हुए उपासना ने लिखा, “सपना पूरा हुआ सच में धन्य हूं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हैप्पी जन्माष्टमी।”

उपासना की इस पोस्ट पर फैंस ने भी जमकर प्यार लुटाया। एक फैन ने लिखा कि यह बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला सेलिब्रेशन है और पूरे कोनिडेला परिवार को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। वहीं, एक अन्य फैन ने लिखा, “कई सालों बाद चिरंजीवी के घर नन्हे कृष्ण आए हैं।”

बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखते हैं राम चरण-उपासना

राम चरण और उपासना अपने बच्चों को मीडिया और सोशल मीडिया की लाइमलाइट से काफी हद तक दूर रखते हैं। ऐसे में तीनों बच्चों के साथ उनकी यह फैमिली फोटो फैंस के लिए खास बन गई है।

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इससे पहले 12 फरवरी को हैदराबाद में राम चरण और उपासना ने अपने जुड़वा बच्चों के नामकरण का एक निजी समारोह रखा था। इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा राम और बेटी का नाम अनवीरा देवी बताया था।

‘पेड्डी’ में नजर आए थे राम चरण

वर्कफ्रंट की बात करें तो राम चरण आखिरी बार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ में नजर आए थे। बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ जान्हवी कपूर भी थीं। फिल्म ने दुनियाभर में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था।