रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह को अपनी परफॉरमेंस के लिए सराहना मिल रही हैं। दर्शक स्क्रीन पर उनके शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को देख खुश हैं। भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक का हिस्सा बन रकुल बहुत खुश हैं। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेहद खास जर्नी के बारे में दिल छू लेने वाली बात कही है।

इमोशनल नोट शेयर करते हुए, रकुल ने शूर्पणखा के किरदार को निभाने के अपने अनुभव को शेयर किया। एक्ट्रेस ने लिखा, ‘मैं रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाने का अपना अनुभव शेयर करने का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यह सफर मेरे लिए बेहद खास रहा है। ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलता, जब आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिले, जो पीढ़ियों से हमारी जिंदगी और संस्कृति से जुड़ी रही है।

उन्होंने आगे लिखा, ‘रामायण को इतने बड़े स्तर पर पर्दे पर जीवंत होते देखना वाकई एक अलग ही अनुभव है। ऐसी कहानी का हिस्सा बनना, जो हमारे देश के लिए इतना मायने रखती है और उसे इतने ग्रैंड स्केल पर बनते देखना, इस सफर को मेरे लिए और भी खास बना देता है।’

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तैयार होने में रकुल को लगते थे 4 घंटे

उन्होंने आगे मेकर्स का शुक्रिया अदा किया। रकुल ने लिखा, ‘नमित और नितेश सर का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। उनकी मेहनत और भारत से लेकर पूरी दुनिया तक कुछ असाधारण बनाने की चाह इस सफर को बेहद प्रेरणादायक बनाती है। रणबीर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, शोभना मैम और पूरी कास्ट और क्रू का भी शुक्रिया। आप सभी शानदार को-स्टार्स रहे और इस जादू को पर्दे पर उतारने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जी-जान लगा दी।’

रकुल ने बताया कि शूर्पणखा का रूप धारण करने में उन्हें रोज 4 घंटे लगते थे। उन्होंने लिखा, ‘मेरी एचएमयू टीम और आलिया शेख के साथ कॉस्ट्यूम टीम का भी खास तौर पर शुक्रिया, जिन्होंने मेरा लुक तैयार किया। आज हमें जो भी तारीफें मिल रही हैं, उसके पीछे उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत है। मुझे हर दिन तैयार करने में उन्हें 4 घंटे लगते थे। इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए मैं बेहद आभारी और उत्साहित हूं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है, जो मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है।’

लारा दत्ता ने शेयर की थी पोस्ट

रकुल से पहले लारा दत्ता ने अपने कैकेयी के किरदार को निभाने पर आभार व्यक्त किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कई लुक्स शेयर किए थे। अपने इमोशनल पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि मुझे किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना है। कुछ ऐसा जो समय से भी आगे हो, कुछ ऐसा जो हमारे होने के ताने-बाने में बुना भी हो। और आज, उस ख्वाहिश को एक ऐसी कहानी में जगह मिली है जो कालजयी है।’

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लारा ने आगे लिखा, ‘एक ऐसी मां का किरदार निभाना कितना बड़ा सौभाग्य है, जो शायद इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिलाओं में से एक थी। उसकी इंसानियत को जिंदा करने की जिम्मेदारी को सौंपा जाना, उसका गुस्सा, उसकी कमजोरियां, उसका अपराधबोध और उसका पछतावा। एक ऐसी महिला जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। या शायद, कोई कह सकता है, उसे उस रास्ते पर ले गया जिस पर उसे हमेशा चलना था। मैं बहुत आभारी हूं।’ अंत में एक्ट्रेस ने टीम का शुक्रिया भी किया।

‘रामायण’ ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है। इसने अपने पहले दिन दुनियाभर में 127.50 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में इसने 25200 शोज से 64.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग की। नमित मल्होत्रा की ‘रामायण: पार्ट वन’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश ने रावण की भूमिका निभाई है। फिल्म में रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, शोभना और विवेक ओबेरॉय अहम रोल्स में हैं। पिक्चर का चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रहा है।

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