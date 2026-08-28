रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई-बहन के उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है, जिसमें प्यार के साथ खूब सारी नोकझोंक भी होती है। कभी एक-दूसरे की टांग खींचना, तो कभी मुश्किल वक्त में बिना कहे साथ खड़े हो जाना भाई-बहन का रिश्ता कई रंगों से भरा होता है। हिंदी सिनेमा ने भी इस रिश्ते के अलग-अलग पहलुओं को अपनी कहानियों में खूबसूरती से दिखाया है। इस रक्षाबंधन अगर आप भाई-बहन के साथ कोई फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 8 फिल्मों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

हम साथ-साथ हैं (1999)

सूरज बड़जात्या की ‘हम साथ-साथ हैं’ बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल है, जहां परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। फिल्म में तीन भाइयों विवेक, प्रेम और विनोद के साथ उनकी बहन संगीता का रिश्ता भी कहानी का अहम हिस्सा है। परिवार में गलतफहमियां और मुश्किलें आती हैं, लेकिन रिश्तों की डोर टूटती नहीं है। फिल्म के गाने, पारिवारिक माहौल और साथ रहने का संदेश इसे आज भी फैमिली एंटरटेनर बनाए हुए हैं।

दिल धड़कने दो (2015)

‘दिल धड़कने दो’ में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह ने भाई-बहन आयशा और कबीर मेहरा की भूमिका निभाई है। दोनों के बीच आम भाई-बहन की तरह खूब तकरार होती है और वे एक-दूसरे को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि, जब बात जिंदगी की बड़ी परेशानियों की आती है, तो दोनों एक-दूसरे को समझने और संभालने की कोशिश करते हैं। फिल्म की खास बात यही है कि इसमें भाई-बहन के रिश्ते को बिना ज्यादा आदर्श बनाए काफी सहज अंदाज में दिखाया गया है।

माय ब्रदर… निखिल (2005)

‘माय ब्रदर… निखिल’ भाई-बहन के रिश्ते का एक बेहद संवेदनशील पहलू सामने लाती है। जूही चावला ने फिल्म में अनामिका का किरदार निभाया है, जो अपने भाई निखिल के साथ उस वक्त भी खड़ी रहती है, जब समाज उससे दूरी बनाने लगता है। HIV से संक्रमित होने के बाद निखिल को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी बहन उसका साथ नहीं छोड़ती। फिल्म बताती है कि सच्चा भाई-बहन का रिश्ता मुश्किल हालात में ही सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है।

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जोश (2000)

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर ‘जोश’ में दोनों ने जुड़वां भाई-बहन मैक्स और शर्ली का किरदार निभाया था। दोनों स्वभाव में अलग हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए उनका लगाव गहरा है। शर्ली जब विरोधी गैंग से जुड़े एक युवक के करीब आती है, तो मैक्स का प्रोटेक्टिव भाई वाला रूप सामने आता है। गैंग वॉर और एक्शन से भरी इस फिल्म में भाई-बहन की बॉन्डिंग कहानी को एक अलग रंग देती है।

फिजा (2000)

करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन की ‘फिजा’ भाई-बहन के रिश्ते पर आधारित सबसे भावुक फिल्मों में से एक है। फिल्म में फिजा अपने भाई अमान के लापता होने के बाद उसे खोजने के लिए सालों तक इंतजार करती है। जब अमान वापस लौटता है, तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। फिजा हर संभव तरीके से अपने भाई को संभालने और उसे सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश करती है। फिल्म में बहन का अपने भाई के लिए प्यार और चिंता कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है।

जाने तू… या जाने ना (2008)

‘जाने तू… या जाने ना’ को भले ही दोस्ती और प्यार की कहानी के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन फिल्म में भाई-बहन के रिश्ते की भी प्यारी झलक देखने को मिलती है। कॉलेज लाइफ, दोस्ती, परिवार और रिश्तों के बीच आगे बढ़ते युवा किरदारों की कहानी इसे एक हल्की-फुल्की और नॉस्टैल्जिक फिल्म बनाती है। रक्षाबंधन पर कुछ ऐसा देखने का मन हो, जिसमें इमोशन के साथ कॉमेडी और रोमांस भी हो, तो यह फिल्म अच्छी पसंद हो सकती है।

करण अर्जुन (1995)

‘मेरे करण अर्जुन आएंगे’ यह डायलॉग आज भी बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायलॉग्स में गिना जाता है। राकेश रोशन की ‘करण अर्जुन’ में सलमान खान और शाहरुख खान ने भाइयों की भूमिका निभाई थी। दोनों की जिंदगी एक दर्दनाक घटना के बाद अलग हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुनर्जन्म और बदले की कहानी के बीच दोनों भाइयों का रिश्ता फिल्म का भावनात्मक आधार बना रहता है। एक्शन और ड्रामा से भरपूर यह फिल्म भाईचारे को बेहद फिल्मी और यादगार अंदाज में पेश करती है।

कभी खुशी कभी गम (2001)

‘कभी खुशी कभी गम’ में परिवार के बिखरने और फिर दोबारा एक होने की कहानी दिखाई गई है। शाहरुख खान के राहुल और ऋतिक रोशन के रोहन के बीच का भाईचारा फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। राहुल के परिवार से दूर चले जाने के बाद रोहन उसे वापस लाने की ठान लेता है। वह सिर्फ अपने भाई को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि फिल्म में भाई का अपने बड़े भाई के प्रति प्यार और लगाव कहानी को भावनात्मक मजबूती देता है।