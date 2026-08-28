पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह फेस्टिवल भाई-बहन के प्यार, विश्वास और एक-दूसरे के लिए खड़े रहने के रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। ऐसे में इस खास मौके पर अगर आप कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, जिसमें परिवार, रिश्ते और भाई-बहन के बीच का मजबूत बंधन देखने को मिले, तो सलमान खान की 1998 में आई फिल्म ‘बंधन’ एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ, रंभा और अश्विनी भावे जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म को के. मुरली मोहन राव ने निर्देशित किया था।

भाई के लिए बहन का रिश्ता सबसे खास

‘बंधन’ की कहानी की शुरुआत पूजा (अश्विनी भावे) और उसके छोटे भाई राजू (सलमान खान) से होती है। पूजा एक साधारण परिवार से आती है और उसकी शादी अमीर ठाकुर सूरज प्रताप (जैकी श्रॉफ) से हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने छोटे भाई राजू को भी अपने साथ ससुराल ले आती है। यही राजू आगे चलकर ठाकुर के परिवार का हिस्सा बन जाता है।

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समय बीतने के साथ राजू और ठाकुर की बहन ज्योति (रंभा) के बीच प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते हैं और परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन कहानी में तब बड़ा मोड़ आता है, जब ठाकुर की जिंदगी में वैशाली (श्वेता मेनन) की एंट्री होती है। ठाकुर वैशाली से शादी करने का फैसला कर लेते हैं।

उनका यह फैसला पूरे परिवार को हिला देता है। राजू अपनी बहन पूजा के साथ हुए इस अन्याय का विरोध करता है और ठाकुर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि राजू को घर से अलग होना पड़ता है।

कहानी में रिश्तों की होती है असली परीक्षा

फिल्म की खास बात यह है कि कहानी सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार के अलग-अलग रिश्तों की परीक्षा भी दिखाती है। राजू अपनी बहन पूजा को मुश्किल परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह अपने परिवार की इज्जत और बहन की खुशियों के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहता है।

वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी राजू के साथ अपने रिश्ते को लेकर मजबूती से खड़ी रहती है। कहानी आगे बढ़ने के साथ लालच, धोखे और परिवार के अंदर चल रही साजिशें सामने आती हैं। वैशाली का भाई गजेंद्र (मुकेश ऋषि) ठाकुर के परिवार की संपत्ति पर नजर रखता है और ज्योति से शादी करके परिवार पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है।

इसके बाद कहानी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं और राजू एक बार फिर अपने परिवार की मदद के लिए वापस लौटता है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक्शन और इमोशन से भरपूर है, जहां राजू अपने परिवार को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ता है।

सलमान खान का अलग अंदाज

‘बंधन’ में सलमान खान का किरदार एक ऐसे भाई का है, जो अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म में उनका किरदार प्यार करने वाले भाई के साथ-साथ परिवार के प्रति जिम्मेदार इंसान के रूप में भी नजर आता है। जैकी श्रॉफ, रंभा और अश्विनी भावे ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म में एक्शन, रोमांस और पारिवारिक ड्रामा का मेल देखने को मिलता है।

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है फिल्म

अगर आप रक्षाबंधन 2026 पर भाई-बहन और परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बॉलीवुड फिल्म देखना चाहते हैं, तो ‘बंधन’ आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती है। यह फिल्म आज भी उस दौर की पारिवारिक कहानियों की याद दिलाती है, जहां रिश्तों की अहमियत कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। बता दें कि ‘बंधन’ जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो दोनों पर ही मौजूद है।

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