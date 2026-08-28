Rakshabandhan Special Songs: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के उस खास रिश्ते का जश्न है, जिसमें प्यार, अपनापन, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का वादा शामिल है। राखी बांधने और मिठाई खिलाने के साथ इस त्योहार की खुशियों को संगीत भी खास बना देता है।

हिंदी सिनेमा ने भी भाई-बहन के इस खूबसूरत रिश्ते को कई यादगार गीतों के जरिए पर्दे पर उतारा है। इनमें कुछ गाने ऐसे हैं, जो दशकों बाद भी रक्षाबंधन का जिक्र होते ही लोगों की जुबां पर आ जाते हैं। आइए, ऐसे ही कुछ सदाबहार गानों पर एक नजर डालते हैं, जो इस रक्षाबंधन आपके त्योहार की खुशियों को दोगुना कर सकते हैं।

भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना- ‘छोटी बहन’

रक्षाबंधन के सबसे लोकप्रिय गीतों की बात हो तो ‘छोटी बहन’ का ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ सबसे पहले याद आता है। शैलेन्द्र के लिखे इस गीत में एक बहन की अपने भाई के लिए भावनाएं और उसके साथ जीवनभर के रिश्ते की उम्मीद बेहद खूबसूरती से जाहिर होती है। इस सदाबहार गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है, जबकि शंकर-जयकिशन ने इसका संगीत तैयार किया है। आज भी रक्षाबंधन के मौके पर यह गीत खूब सुनाई देता है।

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बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है- ‘रेशम की डोरी’

‘रेशम की डोरी’ का गाना ‘बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है’ भी रक्षाबंधन के सबसे पसंदीदा गीतों में शामिल है। सुमन कल्याणपुर की आवाज में सजे इस गीत के बोल इन्दीवर ने लिखे हैं और शंकर-जयकिशन ने संगीत दिया है। भाई की कलाई पर राखी बांधने और उसके प्रति बहन के स्नेह को बयां करता यह गाना आज भी त्योहार का माहौल बना देता है।

मेरे भैया मेरे चंदा- ‘काजल’

साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म ‘काजल’ का ‘मेरे भैया मेरे चंदा’ भी रक्षाबंधन के खास गीतों में शुमार है। आशा भोसले की मधुर आवाज में यह गाना भाई के प्रति बहन के प्यार और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से सामने रखता है। रवि के संगीत से सजे इस गीत की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। रक्षाबंधन के दिन यह गाना सुनते ही बचपन और भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी कई यादें ताजा हो जाती हैं।

रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना- ‘अनपढ़’

1962 में आई फिल्म ‘अनपढ़’ का ‘रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना’ भी रक्षाबंधन के मौके पर खूब सुना जाता है। राजा मेहदी अली खान के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है, जबकि मदन मोहन ने इसका संगीत तैयार किया था। रंग-बिरंगी राखी लेकर भाई के पास पहुंची बहन की खुशी को यह गाना बेहद प्यारे अंदाज में बयां करता है।

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ये बंधन तो प्यार का बंधन है- ‘करण अर्जुन’

पुराने दौर के गीतों के साथ 90 के दशक का ‘ये बंधन तो प्यार का बंधन है’ भी रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा है। 1995 में रिलीज हुई फिल्म ‘करण अर्जुन’ के इस गाने में सलमान खान और शाहरुख खान नजर आए थे। कुमार सानू, उदित नारायण और अल्का याग्निक की आवाज में सजे इस गीत को राजेश रोशन ने संगीत दिया है। भाई-भाई के अटूट रिश्ते और एक-दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहने की भावना को दर्शाता यह गाना आज भी रक्षाबंधन के मौके पर खूब पसंद किया जाता है।

इन गानों की खासियत यही है कि वक्त बदलने के बावजूद भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी इनकी भावनाएं आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं। इस रक्षाबंधन राखी बांधते वक्त अगर इन सदाबहार गीतों की धुन भी सुनाई दे, तो त्योहार की खुशियों में संगीत का रंग और भी गहरा हो जाएगा।