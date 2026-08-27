हर साल रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन इस खास त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करना अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। भाई-बहन के प्यारे पलों से लेकर राखी बांधने और मस्ती-मजाक तक, हर खास याद को लोग कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं।

इन खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोज को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए एक परफेक्ट गाना ढूंढना भी किसी टास्क से कम नहीं होता। खासकर रक्षाबंधन के दौरान इंस्टाग्राम पर कई राखी स्पेशल और इमोशनल गाने तेजी से वायरल होने लगते हैं।

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धागों से बांधा

अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का सबसे मशहूर गाना धागों से बांधा राखी के मौके पर काफी वायरल रहता है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस गाने में अपनी आवाज दी है। इंटरनेट पर इस गाने को आम तौर पर भी पसंद किया जाता है लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर इस गाने के साथ कई रील्स और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं।

तैनू संग रखना

आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म ‘जिगरा’ का गाना तैनू संग रखना भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहता है। ये फिल्म भी भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते पर बनाई गई थी। फिल्म को भले ही दर्शकों से उतना प्यार नहीं मिला लेकिन इस गाने ने दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। रक्षाबंधन के मौके पर इस गाने पर आप अपने स्टोरीज और पोस्ट को शेयर कर सकते हैं।

फूलों का तारों का

साल 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, सालों बाद भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे जो आज भी भाई-बहन के रिश्ते को शानदार तरीके से पेश करते हैं। पुराने गानों में बात ही कुछ अलग होती थी लेकिन काफी कम गानें है जो आज की जेनरेशन को भी पसंद आते हैं, ये गाना उन्हीं में से एक है।

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भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना

साल 1959 में आई फिल्म छोटी बहन का सबसे लोकप्रिय और सदाबहार गीत भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना है। इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और बोल लिखे थे गीतकार शैलेंद्र ने। ये बेहद पुराना गाना है लेकिन आज भी राखी के मौके पर सोशल मीडिया पर वायरल रहता है।

भाई-बहन के प्यारे और मस्ती भरे रिश्ते को दिखाने के लिए भी ये गाना काफी ट्रेंडिंग रहता है, क्योंकि कई लोग जहां इसे भावनात्मक होकर पसंद करते हैं तो वहीं कई लोग इसे सोशल मीडिया पर फनी रील्स के लिए भी शेयर करते हैं।

तेरे साथ हूं मैं

साल 2022 में आई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ये दूसरा गाना भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा है। इस गाने में राखी से जुड़ा नहीं लेकिन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते को दिखाने वाला इमोशन जुड़ा हुआ है।

इस गाने को निहाल ताउरो और हिमेश रेशमिया ने आवाज दी थी और इसके शानदार बोल लिखे थे गीतकार इरशाद कामिल ने। राखी का मौका हो या किसी की शादी, इस गाने के बोल आंखों को नम जरूर कर देते हैं।

अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपनी प्यारी-सी रील या इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5 गाने आपके वीडियोज को और भी खास बना सकते हैं।