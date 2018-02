राखी सावंत ने पोस्ट कर दी श्रीदेवी की ऐसी तस्वीर कि लोग जमकर सुना रहे खरी-खोटी

राखी सावंत अक्सर अपने विवादित बयानों और पोस्ट के कारण चर्चा में रहती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने बॉलीवुड की दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिसको देखने के बाद फैन्स भड़क उठे और पोस्ट पर कमेंट कर नाराजगी जाहिर करने लगे। ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वालीं राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ”हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी यह तस्वीर असली है या फोटोशॉप्ड।” राखी सावंत द्वारा शेयर की गई तस्वीर को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राखी सावंत ने अपनी गलती सुधारते हुए कुछ समय के बाद ही फोटो को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया।

राखी की पोस्ट को देखने के बाद कुछ यूजर्स ने राखी सावंत की अकाउंट को लेकर रिपोर्ट करने की बात भी कही। वहीं, कुछ लोगों ने राखी सावंत की इस हरकत को पब्लिसिटी पाने का नया तरीका बताया। एक यूजर ने लिखा – “मैं राखी को फॉलो को नहीं करता और मैं फॉलो करूंगा भी नहीं।”

People like #RakhiSawant should be boycotted for life and she should be slapped in her face! Sharing images of #Sridevi’s dead body on social media is her new technique of gaining publicity! Cheap and bloody shameless!

— Urvi Parikh (@filmykiida) February 27, 2018