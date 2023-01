Rakhi Sawant mother died: राखी सावंत की मां जया भेड़ा का हुआ निधन, ब्रेन ट्यूमर-कैंसर से थीं पीड़ित

राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां का निधन हो गया है। वह लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर से पीड़ित थीं।

राखी सावंत की मां का हुआ निधन (image: instagram)

Rakhi Sawant Mother Death: बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) को आए दिन एंटरटेन करते देखा गया है। लेकिन आज यानी 28 जनवरी का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आया है। आज एक्ट्रेस राखी सावंत की मां जया भेड़ा (Jaya Bheda) का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थीं और उनका इलाज टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में चल रहा था। वो करीब तीन साल से कैंसर से जंग लड़ रही थीं। कुछ दिनों पहले उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था। राखी के पति आदिल दुर्रानी ने जया भेड़ा के निधन की पुष्टि की है। राखी सावंत को बीते कई दिनों से अस्पताल के बाहर स्पॉट किया जा रहा था। राखी लगातार मीडिया के सामने अपनी मां अपनी मां का हेल्थ अपडेट भी देती नजर आती थीं। साथ ही वह फैंस से मां के जल्द ठीक होने की दुआ करने की अपील भी किया करती थीं। साख ही राखी ने मुकेश अंबानी का शुक्रिया अदा किया था,दरअसल राखी ने दावा किया था उनकी मां के इलाज के लिए फाइनेंशियली मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की थी। राखी की मां को कैंसर के बाद हुआ था ब्रेन ट्यूमर राखी सावंत हाल ही में बिग बॉस मराठी में नजर आई थीं। शो से बाहर आने के बाद राखी ने अपनी मां की तबियक के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि बताया था कि उनकी मां जया भेड़ा को कैंसर के बाद ब्रेन ट्यूमर भी हो गया है। इससे पहले साल 2021 में राखी सावंत की मां का कैसर का सफल ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान इलाज के लिए खर्च की व्यवस्था सलमान खान और सोहेल खान ने की थी। जिसके बाद राखी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। राखी की मां के पार्थिव शरीर को जुहू के क्रिटिकेयर से कूपर अस्पताल ले जाया जाएगा। फिर सुबह उनका अंतिम संस्कार किए जाएगा। बता दें कि राखी की मां जया खुद एक फेमस हस्ती थीं। जो टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं।

