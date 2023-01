राखी सावंत की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुई फराह खान, एक्ट्रेस को संभालती आई नजरॉ

राखी सावंत की मां का 73 साल की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे वक्त से बीमार थीं।

राखी सावंत की मां का अंतिम संस्कार (image: instagram)

बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां जया भेड़ा का निधन हो गया। वह बीते काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं। वह ब्रेन ट्यूमर और कैंसर से पीड़ित थीं। बीते दिन 28 जनवरी को उनका निधन हो गया। इसके बाद से ही राखी सावंत काफी दुखी हैं। उनके मां की अंतिम यात्रा के कुछ वीडियोज सामने आए हैं। जिसमें फिल्म और टीवी जगत के सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। रश्मि देसाई, फराह खान से लेकर संगीता जैसी एक्ट्रेस ने राखी सावंत को संभाला। इस दौरान राखी के भाई राकेश सावंत भी नजर आए। राखी सावंत की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुई फराह खान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज सामने आए हैं। जो राखी सावंत की मां की अंतिम यात्रा के दौरान के हैं। इस दुख की घड़ी में राखी को उनके पति पति आदिल दुर्रानी उन्हें संभालते नजर आए। इस मौके पर रश्मि देसाई और मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान भी पहुंची हुई हैं। वह राखी को गले लगाकर ढांढस बांधने की कोशिश कर रही हैं। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) वहीं राखी सावंत के भाई राकेश भी सुबह से अस्पातल में ही दिखाई दिए। अस्पताल से पार्थिव शरीर लेकर शमशान घाट ले जाया गया है। मां के जाने से राखी काफी दुखी हैं। वह फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। उनकी मां के अंतिम दर्शन के लिए उनकी तमाम दोस्त, रिश्तेदार और मीडियाकर्मियों का तांता लगा हुआ है।

