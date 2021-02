सचिन तेंदुलकर की बहुत इज़्ज़त करते हैं, वे इन सब चीजों में न पड़ें- किसान आंदोलन पर बयान के बाद बोले राकेश टिकैत, वे तो…

पॉप सिंगर रिहाना और कुछ इंटरनेशनल सेलेब्स के बयानों के बाद किसान प्रोटेस्ट और मुद्दे पर और बवाल मच गया है। ऐसे में राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह बॉलीवुड एक्टर्स के रिहाना वाले ट्वीट पर रिएक्शन को लेकर उत्तर देते हैं। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर भी रिएक्ट करते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत सचिन तेंदुलकर को सलाह देते नजर आते हैं।

राकेश टिकैत का वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहते हैं-सचिन तेंदुलकर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इस मामले में उनको नहीं पड़ना चाहिए। वो सबके हैं, वो खिलाड़ी हैं, युवाओं के खिलाड़ी देश उनका बहुत सम्मान करता है, उन्हें इस पर नहीं पड़ना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर हेमंत नाम के एक यूजर ने लिखा-देखो राकेश टिकैत ने क्या कहा- सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, सरकार से अभी बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया, बिल वापसी ही मान सम्मान की लड़ाई है।

बता दें, सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में कहा था- भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें।

सचिन के इस कमेंट पर एक यूजर ने उनसे पूछा था- तो क्या जो दो महीने से कड़कती ठंड में किसान बैठे हैं वह भारतीय नहीं है? तब तो आपने कुछ नहीं कहा? एक यूजर ने कहा- माय डियर सचिन मैं आपको धोनी से भी ज्यादा प्यार करता हूं लेकिन माफ करिए आज आपने एक फैन खो दिया है।

Here is wat Rakesh Tikait said about Sachin Tendulkar

सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए

सरकार से अभी बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया

बिल वापसी ही मान सम्मान की लड़ाई है

Got to ask him few questions btw heavy rush #FarmersStandingFirm #FarmersProtest pic.twitter.com/YwiBPYnm15

