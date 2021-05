केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते सात महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि जो भी किसान अपने घर जा रहे हैं, वह गांव में भी कोरोना वायरस फैला रहे हैं। इस मामले को लेकर इंडिया टुडे के डिबेट शो में भी चर्चा की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। डिबेट शो के दौरान राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन खत्म न करने का दावा किया, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने इस दौरान केंद्र सरकार को हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के भी सलाह दी।

शो के दौरान राकेश टिकैत से पूछा गया कि इतनी ज्यादा संख्या में किसान परिवारों की जानें जा रही हैं, गांवों में भी कोरोना पहुंच रहा है। ऐसे में क्यों आंदोलन कोरोना के बीच जारी रहना चाहिए? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “यह बीमारी पिछले साल भी थी और अगर कोरोना काल में देश में कानून आ सकते हैं तो कोरोना काल में ही हट भी सकते हैं। अभी क्या लोग नौकरी नहीं कर रहे, गाड़ियां नहीं चल रहीं, लोग खाना नहीं खा रहे। तो आंदोलन अभी क्यों न जारी रहे?”

सरकार आरोप लगाने बंद करे: न्यूज ऐंकर ने राकेश टिकैत से कहा कि सरकार का कहना है कि जो किसान गांव जा रहे हैं, उससे वहां भी कोरोना फैल रहा है। इसपर आपका क्या कहना है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “हम आंदोलन स्थगित करके भी देश में ही रहेंगे ना, बाहर तो जाएंगे नहीं। ये कोरोना का उद्गमस्थल नहीं है, ऐसे में सरकार आरोप लगाने बंद करे।”

When people can go to offices, then why can’t we continue with the protests, says Rakesh Singh Tikait (@RakeshTikaitBKU), Bhartiya Kisan Union spokesperson. #IndiaFirst with @gauravcsawant #FarmersProtest #Covid19 #coronavirus pic.twitter.com/dxULGrlBsg

