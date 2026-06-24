आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ में एक्टर राकेश बेदी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का भरपूर प्यार बटोरा था। फिल्म में उन्होंने ‘जमील जमाली’ नाम के किरदार को निभाया था। जिसके लिए उनकी काफी वाह वाही हुई थी। एक्टर ने अब अपने किरदार के बारे में बात करते हुए हैरान कर देने वाली बात को साझा किया। एक्टर का कहना है कि फिल्म के बाकी कलाकारों को भी उनके किरदार के बारे में नहीं पता था कि वो एक भारतीय स्पाई है। बस उनकी पत्नी जानती थीं कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होगा।

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राकेश बेदी का अपने किरदार जमील जमाली पर बयान

‘धुरंधर द रिवेंज’ के क्लाइमैक्स में पता चलता है कि राकेश बेदी एक स्पाई होते हैं जो रणवीर सिंह यानी कि हमजा को सुरक्षित भारत रवाना करते हैं। बेशक इस सीन को देखकर सिनेमाघरों में जोरदार सीटियां बजी थीं। दर्शक ये देखकर हैरान रह गए थे कि फिल्म का इतना अहम किरदार जो शुरू से लेकर एंड तक दुश्मनों की तरफ से लड़ाई लड़ रहा होता है वो एक भारतीय स्पाई है। इस सीन के बारे में बात करते हुए एक्टर राकेश बेदी ने बताया कि अपने स्पाई किरदार के बारे में उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को बताया था।

बाकी कलाकारों को भी नही मालूम था राकेश बेदी का रोल

राकेश कहते हैं कि ‘मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ‘धुरंधर’ एक स्पाई फिल्म है, जो एक असली घटना से प्रेरित है। लेकिन फिल्म में मेरा किरदार भी एक जासूस है, यह बात बेहद गोपनीय रखी गई थी। मेरी पत्नी और प्रोडक्शन टीम के कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी को भी इस ट्विस्ट की जानकारी नहीं थी।’

एक्टर ने आगे लिखा, ‘इस राज को छिपाकर रखना मेरे लिए आसान नहीं था। शुरुआत में काफी मुश्किल हुई, लेकिन आदित्य धर ने मुझसे खास तौर पर अनुरोध किया था कि मैं इस बारे में किसी को कुछ न बताऊं। फिर मुझे भी एहसास था कि अगर बात बाहर निकली, तो दूर तक फैल जाएगी। यही वजह थी कि मैंने अपने बच्चों तक से इस किरदार का यह बड़ा राज छिपाकर रखा।’

जब राकेश बेदी के बेटियों को आया था पिता पर गुस्सा

‘धुरंधर’ फिल्म के दोनों भागों में अपने शानदार अभिनय से सभी को हैरान करने वाले राकेश बेदी ने बताया कि जब उनकी बेटियों ने ये फिल्म देखी, तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने कहा, ‘मेरी बेटियां हैरान रह गईं और भावुक भी हो गईं। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उनका अपना पिता फिल्म में जासूस निकला और घर में साथ रहने के बावजूद उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।’

‘धुरंधर’ फिल्म के दोनों की पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आए थे। फिल्म के हर किरदार ने अपने रोल के साथ न्याय किया था। रणवीर सिंह हो या अर्जुन रामपाल, दर्शकों ने सभी के किरदारों को पसंद किया लेकिन जमील जमाली के रोल में दिखे राकेश बेदी का किरदार एक यादगार किरदार बनकर सामने आया। उनके डायलॉग ‘मेरा बच्चा है तू’ पर लोगों ने भरभर कर मीम्स बनाए।