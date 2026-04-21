आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ के हर एक किरदार ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। फिर चाहें वह ‘हमजा’ का रोल हो या ‘पिंडा’ का, हर कोई छा गया। अब हम आपको इसी मूवी के बेहतरीन अभिनेता राकेश बेदी के मुंबई वाले घर की झलक दिखाते हैं। बता दें कि राकेश ने फिल्म में ‘जमील जमाली’ का किरदार निभा कर खूब लाइमलाइट लूटी।

‘धुरंधर’ मूवी से उनका डायलॉग ‘बच्चा है तू मेरा’ भी काफी वायरल हुआ। बता दें कि राकेश बेदी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं और हाल ही में वहां फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब के लेटेस्ट व्लॉग में ‘जमील जमाली’ के आशियाने की झलक भी दिखाई।

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फराह खान और राकेश बेदी की है पुरानी दोस्ती

सबसे पहले फराह खान अभिनेता राकेश बेदी से मिलीं। इसके बाद कोरियोग्राफर ने बताया कि वह एक्टर को 14-15 साल की उम्र से जानती हैं। उस समय राकेश शायद 24-25 साल के रहे होंगे। इसके बाद फराह ने अभिनेता की पत्नी आराधना और बेटी रितिका से मुलाकात की। फिर कोरियोग्राफर ने उनके घर के हर एक कोने की झलक दिखाई और मस्ती करते हुए कहा कि ये मूवी टावर में काफी बड़े-बड़े घर हैं।

Photo Credit: Farah Khan Youtube

बेहद सिंपल है राकेश बेदी का घर

‘धुरंधर’ अभिनेता का घर बहुत ही सिंपल है। बेज और क्रीम रंग की दीवारे और उन पर लगी अलग-अलग तरह की पेंटिंग घर को एक अलग लुक दे रही थीं। राकेश बेदी के घर ने एक बड़ा सा लिविंग रूम है, जिसमें टीक की लकड़ी से बना एक बहुत ही सुंदर सोफा सेट रखा है। इसके अलावा एक कमरा और दिखाया, जो लिविंग रूम से जुड़ा है। उसमें टीवी और सोफे लगे हुए हैं।

Photo Credit: Farah Khan Youtube

बता दें कि राकेश बेदी ने फराह खान को अपने पूरे घर का टूर नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने घर का सबसे अच्छा हिस्सा जरूर दिखाया, जो था अभिनेता का ‘पर्सनल डेन’। इसके बारे में बताते हुए अभिनेता ने कहा कि यह एक तरह का ‘डेन’ है, जहां मैं आराम करता हूं। उस डेन में हाथों से बनाई हुई अभिनेता की तस्वीर, जो उन्हें किसी ने गिफ्ट की थी.. वह लगी हुई थी।

Photo Credit: Farah Khan Youtube

एक तरफ दीवार पर उनके सभी शो की तस्वीरें थीं, जो उन्होंने खुद लिखे थे। कहीं पर उनके सभी फिल्मों के डायलॉग उनके तस्वीर के साथ लगे हुए थे। इसके अलावा ऊपर अभिनेता को मिले हुए सभी अवॉर्ड रखे हुए थे, जो उस रूम को और भी बेहतरीन बना रहे थे। लास्ट में उन्होंने बाहर आकर सोफे पर बैठ कर आगे की बातचीत की।

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