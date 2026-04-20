राकेश बेदी ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ और उसमें उनके फेमस डायलॉग ‘बच्चा है तू मेरा’ को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि यह डायलॉग अब इतना वायरल हो चुका है कि लोग उन्हें कहीं भी रोककर इसे सुनाने को कहते हैं। फोटो लेने से पहले भी फैंस उनसे यही लाइन बोलने की डिमांड करते हैं। वह मज़ाक में कहते हैं कि अब तो वह हर किसी के कहने पर यह डायलॉग बोल देते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जब फिल्म दिसंबर 2025 में आई थी, तभी इस लाइन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था, लेकिन ‘धुरंधर 2’ में यह और ज्यादा पॉपुलर हो गई। डायलॉग की डिलीवरी और डबिंग ने इसे और दमदार बना दिया, जिससे यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Zoom को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म का एक यादगार सीन भी बताया, जिसमें एक छोटा किरदार सेब खाते हुए मिशन पर आता है और उसका अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। राकेश बेदी ने उस सीन की तारीफ करते हुए कहा कि भले वह छोटा रोल था, लेकिन बहुत असरदार था।

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‘धुरंधर 3’ को लेकर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा पार्ट बनेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह एक फ्रेंचाइज़ी है, इसलिए आगे कभी अलग कलाकारों के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा कहानी के हिसाब से स्पाई अपने देश लौट जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।

यानी कुल मिलाकर उन्होंने फिल्म की सफलता और फैंस के प्यार को सराहा, लेकिन साथ ही यह भी इशारा किया कि ‘धुरंधर 3’ अभी तय नहीं है।

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे सितारों ने अहम किरदार निभाया है।

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