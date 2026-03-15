हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर का जिक्र होगा, तो राजू पंजाबी का नाम जरूर लिया जाएगा। कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर जाने वाले राजू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। डीजे से लेकर पार्टी में उनके हिट गानों की धूम आज भी पहले जितनी ही है। राजू पंजाबी अपनी आवाज के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते थे, और आज भी म्यूजिक लवर्स समेत इंडस्ट्री के कलाकार उनका जिक्र करते हैं। आज की खास पेशकश में जिक्र हरियाणा के क्लचर और प्यार को गानों के जरिए नई परिभाषा देने वाले राजू पंजाबी का कर रहे हैं।

हरियाणवी गानों को लेकर अक्सर यह बहस चलती है कि उनके हर एक गाने में कुआ, खेत, किसान, डांस और हरियाणा की वेशभूषा दिखाई जाती है। इसके बारे में हरियाणा की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर सपना चौधरी कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि यह उनके क्लचर की पहचान है और इसके बगैर गानों का धरातल से असली जुड़ाव दिखाना मुश्किल हो जाता है। राजू पंजाबी के गानों में हरियाणा के मशहूर कलाकारों ने काम किया है। इसमें अजय हूड्डा, विजय वर्मा, सपना चौधरी, एमडी केडी जैसे मशहूर सितारों का नाम शामिल है।

सॉलिड बॉडी से हिट हुए राजू पंजाबी

साल 2015 में राजू पंजाबी का मशहूर गाना सॉलिड बॉडी रिलीज हुआ था। इस गाने ने उन्हें खासतौर पर पहचान दिलवाने का काम किया था। म्यूजिक वीडियो में अजय हुड्डा और अंजलि राघव की जोड़ी देखने को मिली। दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। आज भी यह गाना हरियाणवी म्यूजिक के सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स में गिना जाता है। इससे भी ज्यादा चर्चा में आई राजू पंजाबी की आवाज और उनके गाने के बोल। धीरे-धीरे राजू पंजाबी का स्टारडम म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि जिस गाने में उनका नाम आता, फिर उसका हिट होना बेहद आसान बन जाता।

राजू पंजाबी ने अपने करियर में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए। उनकी आवाज में एक अलग ही देसीपन और ऊर्जा थी, जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। यही वजह रही कि उन्होंने बहुत कम समय में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली।

राजू पंजाबी के हिट गाने

देसी-देसी

सॉलिड बॉडी

सैंडल

चौधर जाट की

तू चीज लाजवाब

मौका सौका

तेरी हवा कसूती से

अच्छा लागे से

इन हरियाणवी कलाकारों संग ज्यादा किया काम

जब जिक्र होगा कि राजू पंजाबी ने किन हरियाणवी कलाकारों और आर्टिस्ट के साथ ज्यादा काम किया है। इस लिस्ट में सपना चौधरी, केडी, एमडी अजय हुड्डा, अंजलि राघव, विजय वर्मा, अन्नू कादयान के साथ काम किया है। इनमें से कुछ सिंगर्स हैं, और कुछ आर्टिस्ट भी हैं।

यह भी पढ़ें: Oscars 2026 Live Streaming: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का काउंटडाउन शुरू, जानिए ऑस्कर 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

राजू पंजाबी की मौत कैसे हुई

हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चले गए थे। 22 अगस्त 2023 को हिसार के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ था। बता दें कि सिंगर काला पीलिया से जूझ रहे थे, और इस बीमारी से जिंदगी की जंग हारकर वह हमेशा के लिए चले गए। राजू अपने परिवार से बेहद करीब थे। उनके अचानक चले जाने से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके करीबी दोस्तों और इंडस्ट्री के मशहूर सितारों का कहना है कि राजू जमीन से जुड़े इंसान थे और बेहद मिलनसार मिजाज के थे।

सिंगर के निधन के बाद उनके बच्चों और पत्नी के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकारों ने मिलकर घर गिफ्ट किया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कलाकारों के बीच ही विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि केडी यानी कुलबीर दनौदा सिंगर और रैपर ने राजू पंजाबी के घर की नेम प्लेट के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपोलड कर दी थी, जिसके बाद घर खरीदने में सहयोग करने वाले कलाकारों ने खुलासा करना शुरू कर दिया कि इसमें उनका भी सहोयग है। खैर, फैंस के दिलों में आज भी राजू पंजाबी के लिए प्यार और उनके गानों की आवाज हमेशा के लिए बसी हुई है।