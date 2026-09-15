सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने इसे उनके लिए आखिरी मौका बताया है और पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।

राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की फिल्मों में एक्टिंग का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, “आप फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट में ऐसा नहीं करेंगे।” कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले में राजपाल यादव को दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई।

बता दें कि राजपाल और उनकी पत्नी राधा को अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। साल 2019 की शुरुआत में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की।

जून 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए उन्हें करीब 9 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिए “ईमानदार और गंभीर प्रयास” करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस साल 2 फरवरी को अदालत ने यह कहते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया कि वह बार-बार भुगतान के अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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परिवार के कारण भी खबरों में आए राजपाल यादव

आपको बता दें कि चेक बाउंस केस और कर्ज नहीं चुका पाने के अलावा राजपाल यादव अपने परिवार के कारण भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके परिवार का एक विवाद में नाम आया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रह रहे राजपाल यादव के भाईयों पर आरोप लगा है कि उन्होंने गरीब की झोपड़ी में आग लगाई।

इतना ही नहीं एक्टर के भाईयों पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगा है। राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल, राजेश और सत्यपाल का विवाद में नाम आया है। उनके खिसाफ थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है।