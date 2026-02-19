अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले एक्टर राजपाल यादव 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में जेल में बंद थे। उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर आने के बाद उनकी मदद के लिए आगे आए लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए भी लोगों को शुक्रिया कहा है। साथ ही एक्टर ने जेल में बिताए हुए दिनों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस केस में दोषी पाए जाते हैं तो वो फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं।

जेल में कैसे बिताया समय?

दस साल पुराने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव मीडिया से बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। ई-टाइम्स से बात करते हुए राजपाल ने जेल में बिताए अपने समय के बारे में बताया और खुलासा किया कि उन्होंने वही खाना खाया जो बाकी कैदियों को परोसा जाता था। उन्होंने अपना बचाव करते हुए यह भी कहा कि अगर वह धोखेबाज होते तो पिछले दस सालों से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता।

हालांकि राजपाल ने चेक बाउंस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी देने से परहेज किय। उन्होंने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। एक्टर ने कहा कि अगर वो इस केस के बारे में बात करते हुए कुछ भी गलत बोल गए जो उन्हें कानूनी रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

हर दिन नई शुरुआत कर रहे हैं राजपाल यादव

बातचीत करते हुए राजपाल ने कहा कि वो एक-एक दिन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन नई शुरुआत कर रहे हैं। जेल में बिताए दिनों के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि उन्होंने हर कैदी की तरह ही जेल के नियमों का पालन किया और आगे भी वो अदालत के नियमों का पालन करते रहेंगे। उन्होंने कहा, “अगर अदालत को लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे वापस जेल भेज दें, मैं इसका सम्मान करूंगा।”

इंडस्ट्री से मिले सपोर्ट पर बोले राजपाल यादव

राजपाल यादव ने इस मामले के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम मिलने के बावजूद उन्हें “धोखेबाज” करार दिए जाने पर भी बात की। राजपाल ने कहा, “मुझे साल में कम से कम 10 फिल्में मिली हैं। अगर मैं धोखेबाज होता तो कोई मेरे साथ काम क्यों करता?” अभिनेता ने आगे कहा कि इंडस्ट्री को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह उनके साथ है, क्योंकि उसने सालों से उनका समर्थन दिखाया है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि हर कोई मेरे साथ है।” हालांकि, राजपाल ने यह भी कहा कि उन्हें मिली मदद का वे सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए। उन्होंने बॉलीवुड से मिली पैसों की मदद का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया।