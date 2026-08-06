बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस केस के बाद अब बैंक के लोन को ना चुकाने प उनकी संपत्ति को नीलाम होने की नौबत आ गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शाहजहांपुर स्थित उनके पैतृक घर पर 16.61 करोड़ रुपये की कुर्की नोटिस चस्पा किया है। साथ ही बैंक ने चेतावनी दी है कि अगर 34 दिनों के भीतर राजपाल यादव लोन की रकम नहीं चुकाते तो उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। नीलामी की तारीख 9 सितंबर तय की गई है।

क्या है मामला?

राजपाल यादव ने मुंबई की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा से अपनी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव के नाम पर 16.61 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इससे 27 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, फिलहाल उन्हें राहत मिली हुई है और वह जेल से बाहर हैं।

इस मामले पर राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव ने कहा, “यह काफी पुराना मामला है। लोन चुकाने को लेकर बैंक से बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। अभी संपत्ति की नीलामी जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है।”

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दो साल पहले भी चस्पा हुआ था नोटिस

सेंट्रल बैंक के मैनेजर अनुज वर्मा ने बताया, “शाहजहांपुर के पैतृक गांव कुंद्रा स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। करीब दो साल पहले भी बैंक ने इसी मामले में नोटिस लगाया था। उस समय राजपाल यादव और बैंक के बीच लोन चुकाने को लेकर समझौता हो गया था।”

27 दिन पहले चेक बाउंस मामले में हुई थी जेल

7 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हर मामले में उन्हें शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इस तरह कुल देय राशि 7.35 करोड़ रुपये बनती है। अदालत ने यह भी कहा था कि राजपाल पहले ही करीब 2 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं, जिसे कुल राशि में समायोजित किया जाएगा। पूरा मामला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…