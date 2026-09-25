दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का गुरुवार को कैंसर से लंबी जंग के बाद निधन हो गया। तमाम फिल्मों में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले मुश्ताक खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके निधन के कुछ घंटे बाद अभिनेता राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए बताया कि दो घंटे पहले ही वो उन्हें मिले थे।

राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक खान की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उसी दिन वो अस्पताल में उनसे मिलने गए थे। राजपाल ने लिखा, “आज दोपहर मैं मुश्ताक भाई से मिलने गया था। उनसे बात की। उन्होंने मुझे देखा, मेरा हाथ मिलाया और हमारी सारी बातें सुन रहे थे और उन पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान से दो घंटे पहले मिला, जिसका हाथ थामा, वह अब हमारे बीच नहीं है।”

उन्होंने आगे लिखा, “ऊपर वाले के फैसले के आगे हम सब नतमस्तक हैं। मुश्ताक भाई हमेशा एक लोकप्रिय इंसान और अभिनेता थे, है और रहेंगे। आपको बड़े दुखी हृदय के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”

इसके अलावा राजपाल यादव ने मुस्ताक के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। हालांकि बाद में उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। वीडियो में मुस्ताक अस्पताल के बेड पर लेटे थे और राजपाल उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे।

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सनी देओल ने भी दी श्रद्धांजलि

मुश्ताक खान के निधन पर उनके साथ काम कर चुके कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद किया। अभिनेता सनी देओल ने मुश्ताक की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें अच्छा इंसान और बेहतरीन अभिनेता बताया। उन्होंने मुश्ताक के साथ बिताए समय को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

संजय मिश्रा ने बताया अपना गार्जियन

एएनआई से बातचीत में उन्होंने मुश्ताक खान को याद करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक समय पर उनके लिए गार्जियन जैसे भी बन गए थे। जब भी उन्हें जरूरत होती थी, मुश्ताक सही सलाह दिया करते थे।