एक्टर राजपाल यादव सालों पुराने चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार 12, फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, लेकिन उन्हें फिलहाल बेल नहीं मिली। अगली सुनवाई सोमवार यानी 16 फरवरी को होगी, जिसमें ये तय होगा कि एक्टर को जमानत मिलेगी या नहीं। फिलहाल सूत्र के हवाले से ये पता चला है कि आखिर एक्टर जेल में अपने दिन कैसे काट रहे हैं।

नवभारत टाइम्स के मुताबिक जेल प्रशासनिक सूत्र के मुताबिक, शुरुआत के 24 घंटे वह काफी शांत रहे, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव साथी कैदियों को अपने मशहूर कॉमेडी डायलॉग और किस्से सुनाकर हंसी के ठहाके लगवा रहे हैं। कैदियों की मांग पर वह अपनी फिल्मों के मजेदार सीन याद कर सुनाते हैं। हालांकि, वह जेल में किसी विशेष सुविधा के बिना आम कैदी की तरह रह रहे हैं।

9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल को सुबह उन्हें बैरक से बाहर निकलने दिया जाता है। फ्रेश होने के बाद चाय और नाश्ता दिया जाता है। दिनभर तय नियमों के अनुसार समय बिताने के बाद शाम करीब 7 बजे रात का भोजन मिलता है।

नहीं ली कोई विशेष सुविधा

सूत्रो का कहना है कि राजपाल यादव ने अपने लिए बाहर से किसी तरह की विशेष सुविधा लेने की मांग नहीं की है। वह रात करीब 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं। दिन के समय कई कैदी उन्हें देखने और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। उन्हें देखते ही कैदियों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है।

ये खाना खाते हैं राजपाल यादव

जेल प्रशासन द्वारा तय मेन्यू के मुताबिक उन्हें दाल, सब्जी, रोटी और चावल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह साथी कैदियों से बातचीत में अपने यहां तक पहुंचने की परिस्थितियों का जिक्र भी करते हैं। उन्होंने अपनी बैरक के कुछ कैदियों से यह भी कहा कि अच्छे समय में साथ देने वाले लोग मुश्किल दौर में साथ नहीं आए।

नियमों में कोई ढील नहीं

राजपाल यादव को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। सुबह तय समय पर उठना, हाजिरी लगाना, साफ-सफाई और निर्धारित रूटीन का पालन- उन्हें हर नियम का पालन करना पड़ रहा है। फिलहाल वह जेल मैनुअल के तहत ही अपनी सजा की अवधि काट रहे हैं। राजपाल के इस केस के बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…