गणपति फेस्टिवल के दिनों में मुंबई के नजारे देखने लायक होते हैं। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचती हैं। इस साल भी शाहरुख से लेकर संजय दत्त पंडाल में नजर आए हैं। संजय दत्त ने बप्पा के पैरों का सिंदूर लेकर अपनी पत्नी मान्यता की मांग भरी, जिसका प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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वहीं दूसरी तरफ राजपाल यादव ने वीआईपी लाइन को छोड़कर आम लोगों की भीड़भाड़ वाली लाइन में लगकर दर्शन करने पहुंचे। उनके इस अंदाज की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।

राजपाल यादव ने वीआईपी लाइन में नहीं किए दर्शन

अभिनेता राजपाल यादव के इस सादगी भरे अंदाज ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान खींच लिया। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने की कोशिश की। हालांकि, राजपाल यादव पूरी तरह सहज नजर आए और आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजपाल यादव को आम श्रद्धालुओं के साथ लाइन में खड़े होकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए देखा जा सकता है। राजपाल के इस दौरे की खास बात यह रही कि उन्होंने आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर गणपति के दर्शन किए। उन्होंने किसी अलग वीआईपी फैसिलिटी का सहारा लेने के बजाय लंबी लाइन में बप्पा से मिलने का इंतजार किया।

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संजय दत्त ने भरा पत्नी की मांग में सिंदूर

दूसरी तरफ संजय दत्त ने अपनी पत्नी के साथ बप्पा के दर्शन किए। नारंगी रंग के कुर्ते में सजे संजय दत्त ने पंडाल में पहुंचकर बप्पा की पूजा-अर्चना की। उनकी पत्नी मान्यता दत्त गुलाबी रंग के खूबसूरत पारंपरिक ड्रेस में नजर आईं।

पूजा के दौरान संजय ने तिलक लगाया और मान्यता की मांग में सिंदूर भी भरा। दोनों ने साथ मिलकर बप्पा का आशीर्वाद लिया और सुख-समृद्धि की कामना की। कपल के इस खूबसूरत पल को देख फैंस काफी खुश हुए।

जानकारी के लिए बता दें कि इनसे पहले बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार बप्पा के दर्शन करने लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे। साहरुख खान, सुहाना खान, गौरी खान, गोविंदा, सुनीता आहूजा, अनंत अंबानी, रणवीर सिंह, समेत कई बड़ें सेलेब्स को यहां देखा गया। हर साल लालबागचा राजा के दर्शन करने इसी तरह से भक्तों और सेलिब्रिटीज की भीड़ उमड़ती है।