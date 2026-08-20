राजपाल यादव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए यह दावा किया है कि पिछले 13 सालों में उन्हें 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बता दें कि अभिनेता साल 2013 से चेक बाउंस मामले में फंसे हुए हैं और इस मामले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। अब एक बार फिर अभिनेता ने अपने ऊपर लगे चेक बाउंस के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता।

पैसा मुझे नहीं खरीद सकता: राजपाल यादव

एएनआई से बात करते हुए राजपाल ने कहा, “2013 से 2016 तक मुझे निजी तौर पर 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं यह बात दिल से कह रहा हूं। मैंने विदेश के कम से कम 50 टूर मिस किए। मुझे जितनी फीस मिलनी चाहिए थी, वह भी कम हो गई। जैसे 100 रुपये की जगह मुझे 10 रुपये मिले। मैं इन चीजों में कभी नहीं पड़ा। मैं कला का छात्र हूं। मैं अपने काम में परफेक्शन के पीछे भागता हूं। फीस खुद मेरे पीछे आएगी।”

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अभिनेता ने आगे अपने कर्ज के बारे में बात करते हुए कहा, “जिस-जिस का पैसा मुझ पर था, मैंने चुका दिया है या चुका दूंगा। अगर मैंने 200 लोगों से भी पैसे उधार लिए हैं, तो मैंने उन्हें पैसे दिए हैं और अगर किसी का बाकी है, तो पैसा उसके घर पहुंच जाएगा। कोई मुझे 5 करोड़ रुपये या 250 करोड़ रुपये में नहीं खरीद सकता। मैं बचपन से कला के साथ हूं। पैसा मुझे नहीं खरीद सकता।”

500 लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं: राजपाल

इसी बातचीत में राजपाल ने कहा कि उनकी आर्थिक परेशानियां उनके पूरे करियर या एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान तय नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, “आज भी एयरपोर्ट पर 500 लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं।” उन्होंने यह भी दावा किया कि वह कभी गुम नहीं थे और दुनिया को यह साबित करके दिखाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा की सजा को बरकरार रखा था। यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए आर्थिक विवाद से जुड़े कई चेक बाउंस मामलों का था। फैसले के मुताबिक, राजपाल ने कई बार पैसे जुटाने के लिए समय मांगा था। उन्होंने खुद और अपने वरिष्ठ वकील के जरिए अदालत को कई बार भरोसा दिलाया था कि वह शिकायतकर्ता का पैसा चुका देंगे।

इन भरोसों के आधार पर अदालत ने उन्हें कई बार समय दिया और उनकी सजा पर रोक लगाकर राहत भी दी। हालांकि, अदालत ने पाया कि कई मौके मिलने के बावजूद राजपाल अपने वादे पूरे नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।

फरवरी में जब राजपाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने पहुंचे और कहा कि उनके पास पैसे और दोस्त दोनों नहीं हैं, तब सलमान खान और अजय देवगन समेत कई अभिनेताओं ने उनकी आर्थिक मदद करने की बात कही थी। हालांकि, यह विवाद अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

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