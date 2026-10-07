बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को आज यानी कि 7 अक्टूबर 2026 को 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

हाल ही में चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में दोषी ठहराए गए राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा नहीं करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रकम जमा करने के लिए उन्हें अब आखिरी मौका दिया जा रहा है।

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राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें

एक्टर राजपाल यादव लंबे समय से अपने चेक बाउंस केस के चलते सुर्खियों में हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कई बार चेतावनी दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्टर ने भुगतान नहीं किया है। आज यानी कि 7 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह किसी भी हाल में 1.15 करोड़ रुपये का भुगतान करें और बाकी के 85 लाख रुपये 13 अक्टूबर तक जमा कर दें।

लंबे समय से चल रहे इस केस की अगली सुनवाई अब दो हफ्तों के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक्टर राजपाल यादव को आखिरी मौका दिया जा रहा है।

राजपाल यादव को पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से फटकार

हाल ही में चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को बकाया रकम जमा नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पहले उन्हें दो करोड़ रुपये जमा करने और भुगतान का ठोस प्रस्ताव देने के लिए दो सप्ताह का आखिरी मौका दिया था, लेकिन तय समय तक कोई भुगतान नहीं किया गया।

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सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील की टिप्पणी पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नाराजगी जताई और कहा कि रकम लौटानी होगी, वरना जेल जाने की स्थिति बन सकती है।

क्या जेल जा सकते हैं राजपाल यादव?

सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने कहा, ”वे (शिकायतकर्ता) गरीब नहीं हैं।” इस पर न्यायमूर्ति बागची नाराज हो गए और कहा, ”हो सकता है कि वे आपसे अधिक अमीर हों, लेकिन आपने रकम उनसे हड़पी है… इस अहंकार को सही जगह दिखानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है। आपकी जगह जेल में है।”