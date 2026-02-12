एक्टर राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह सालों पुराने चेक बाउंस केस के चलते कानूनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वे 5 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, जो बाद में बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गया है। अभिनेता ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने कानून के तहत सजा स्वीकार करने का फैसला किया। तब से फिल्म जगत के कई लोग उनके कर्ज चुकाने में मदद के लिए आगे आए हैं। इसके साथ ही उनके फैंस के लिए बड़ी खबर है, उन्हें आज कोर्ट से बेल मिल सकती है।

राजपाल के मैनेजर गोल्डी के अनुसार, आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई होगी। उन्होंने 11 फरवरी को स्क्रीन को बताया था, “उनकी जमानत की सुनवाई कल होनी है और हमें उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। जमानत याचिका पहले ही दाखिल कर दी गई है। कल सुनवाई के बाद हम और अधिक जानकारी साझा कर पाएंगे।”

गोल्डी ने सलमान खान, अजय देवगन और अन्य जैसे फिल्म जगत के साथियों से राजपाल को मिले समर्थन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, “अच्छी बात यह है कि उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद, फिल्म जगत ने चट्टान की तरह उनका साथ दिया है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। सभी ने मदद का वादा किया है, लेकिन ऐसे वादे रातोंरात नहीं होते।”

इस वक्त एक बहस ये भी चल रही है कि 30 वर्षों के करियर वाले अभिनेता राजपाल इस ऋण को क्यों नहीं चुका पाए। अभिनेता ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लपाता’ के लिए शुरुआती रकम उधार ली थी, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वे इसे चुकाने में असमर्थ रहे। इंडिया डॉट कॉम के अनुसार, राजपाल ने अपनी पिछली पांच परियोजनाओं से लगभग 7-8 करोड़ रुपये कमाए हैं। इन एक्टर्स के अलावा, निर्देशक डेविड धवन और अभिनेता सोनू सूद और वरुण धवन ने भी राजपाल को अपना समर्थन दिया है।