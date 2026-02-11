राजपाल यादव इस वक्त साल 2010 में लिया लोन नहीं चुका पाने के कारण जेल में बंद हैं। मगर ऐसे वक्त में उनकी मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, केआरके समेत कई हस्तियां उनकी पैसों से मदद कर रही है। राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर करने से पहले कहा कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों पर लोग सवाल कर रहे हैं कि राजपाल यादव लगातार काम कर रहे हैं तो उनके पास इतने सालों में लोन चुकाने के पैसे जमा क्यों नहीं हुए।

इसके साथ ही अब उनकी फीस और नेटवर्थ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। इस खबर में हम आपको इन सब बातों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर राजपाल एक फिल्म के लिए कितने रुपये चार्ज करते हैं। आमतौर पर राजपाल एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो ‘भूल भुलैया 2’ में अपने किरदार के लिए उन्होंने करोड़ों रुपये चार्ज किए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस लेते हैं। न्यूज18 शोशा की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ में छोटे पंडित का किरदार निभाने के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपये चार्ज किए थे। वहीं, कार्तिक आर्यन स्टारर ‘चंदू चैंपियन’ के लिए उन्हें कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपये फीस मिली। बताया जाता है कि राजपाल एक फिल्म या प्रोजेक्ट के लिए आमतौर पर 1 से 2 करोड़ रुपये तक लेते हैं।

फिल्मों के अलावा निवेश और रियल एस्टेट से भी उनकी अच्छी कमाई होती है। इन सभी स्रोतों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति का अनुमान करीब 50 से 85 करोड़ रुपये के बीच लगाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रांड एंडोर्समेंट से वह हर साल लगभग 30 से 35 लाख रुपये कमाते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो राजपाल यादव के पास ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें भी शामिल हैं।

उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव, अहमद खान की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल जून में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वह प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में भी दिखने वाले हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है।