नहीं चुकाया 5 करोड़ रुपये का लोन, राजपाल यादव और पत्नी को कोर्ट ने ठहराया दोषी

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। 2010 में एक निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फिल्म करने के लिए दोनों ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे वे चुका पाने में नाकाम रहे थे। यह फिल्म “अता पता लापता” साल 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें राजपाल यादव, दारा सिंह, असरानी और विक्रम गोखले अहम भूमिकाओं में थे।

कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस होने को लेकर सात मामलों में दोषी ठहराया है। शिकायतकर्ता वकील एस. के. शर्मा द्वारा बताया गया कि एक्टर की सजा का ऐलान अब 23 अप्रैल को होगा। बता दें, लक्ष्मी नगर की कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतों को दर्ज कराया था।

ये सभी शिकायतें अलग-अलग दर्ज करवाईं गई थीं। शिकायतकर्ता ने कहा था, उस वक्त राजपाल यादव फिल्म ‘अता पता लापता’ को पूरी करने में जुटे थे। इसके लिए अप्रैल 2010 में फिल्म को पूरा करने के लिए राजपाल यादव द्वारा मदद मांगी गई थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों को 5 करोड़ का लोन दे दिया। राजपाल यादव को शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे।

#Delhi‘s Karkardooma Court convicted Bollywood actor Rajpal Yadav, his wife, and a company yesterday, in a recovery suit filed against them for failing to repay a loan amount of Rs 5 crore which they had taken in 2010 for his directorial debut

