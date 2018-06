Kaala Movie Leaked Online: रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘काला’ गुरुवार (7 जून) को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसके कुछ घंटे बाद ही ये TamilRockers पर फिल्म लीक हो गई। फिल्म को इसके अलावा फेसबुक पर भी लीक करने की कोशिश की गई। हालांकि फेसबुक पर लीक करने के मामले में मुख्य आरोपी की सिंगापुर से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तार शख्स का नाम प्रवीण तेवर है, जिसने सिनेमाघर में फिल्म देखते हुए इसके फेसबुक लाइव कर दिया था। मामला तब प्रकाश में आया जब जेके जयकिशोर नामक एक फैन ने कई एक्टर्स को टैग करते हुए इसकी जानकारी दी।

ये है स्टारकास्ट: फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें रजनीकांत, नाना पाटेकर और हुमा कुरैशी नजर आ रहे हैं। नाना पाटेकर फिल्म में विलेन की भूमिका में हैं, जबकि रजनीकांत मुख्य भूमिका (काला) में हैं, जिसे बस्ती के लोगों को बेहद प्यार करते हैं और वह उनकी भलाई चाहता है। विलेन बस्ती के लोगों की जमीन कब्जाना चाहता है। इसी दौरान फिल्म में कहानी में मोड़ आता है और नाना और रजनीकांत का जबरदस्त एक्शन दर्शकों को देखने को मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो तीनों ही स्टार्स ने फिल्म में अभिनय से जान फूंकने की कोशिश की है। रजनीकांत की फिल्म है तो फिल्म का हीरो खुद रजनीकांत ही हैं और एक्शन से भी भरपूर हैं। तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगू और अंग्रेजी में रिलीज की गई इस फिल्म के निर्माता धनुष हैं, जिसका बजट करीब 140 करोड़ रुपए का है।

This guy’s streams live from Singapore premire show so far he covered first 40 mins of the film plzz report. @beemji @soundaryaarajni @VishalKOfficial @itisprashanth @LycaProductions @wunderbarfilms @dhanushkraja @cinemapayyan @kishen_das @Dhananjayang pic.twitter.com/TjCako53DW

कर्नाटक के सिनेमाघरों ने टावी स्क्रीनिंग: कर्नाटक में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स मालिकों ने रिलीज के दिन इस फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता कावेरी जल मुद्दे पर रजनीकांत के टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “हम कन्नड़ा रक्षणा वेदिके (केआरवी) कार्यकर्ताओं के फिल्म को लेकर विरोध की वजह से फिलहाल फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं।”

#Kaala already on #TamilRockers, apparently. Not posting URL cause I don’t want to direct people to a pirated copy even as the film’s running. pic.twitter.com/28wjKb0UZc

— Deepu (@deepusebastian) June 7, 2018