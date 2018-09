मेगास्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 का टीज़र हाल ही में जारी हुआ। यूट्यूब पर रिलीज़ के महज चार घंटों के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस टीज़र को देख चुके थे। ज़ाहिर है दर्शकों का इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज़ है। भारत के दो सुपरस्टार्स की इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लेकिन फिल्म के टीज़र सामने आने के बाद दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। कुछ लोगों को रजनीकांत और अक्षय की फिल्म का ये टीज़र पसंद आया तो कई लोग ऐसे भी थे जो फिल्म के वीएफएक्स की आलोचना कर रहे थे।

गौरतलब है कि इस फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा वीएफएक्स पर खर्च हुआ है और इस फिल्म को भारत की सबसे महंगी फिल्म में शुमार किया जा रहा है। ऐसे में दर्शक फिल्म में शानदार सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस की उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन फिल्म के टीज़र में औसत दर्जे के वीएफएक्स को देखकर कई लोग हैरान रह गए। एक दर्शक ने ये तो भी कहा कि फिल्म के डायरेक्टर हमेशा विदेशी टेक्नीशियन्स के साथ काम करते हैं और वे कभी भारतीय टेक्नीशियन्स को अपनी फिल्मों में मौका नहीं देते।

HOT DEALS Sony Xperia XA1 Dual 32 GB (White) ₹ 17899 MRP ₹ 20990 -15% ₹1790 Cashback Buy Now

Micromax Dual 4 E4816 Grey ₹ 11984 MRP ₹ 19999 -40% ₹1198 Cashback Buy Now

One word to describe this teaser is – AMBITIOUS. The fight between good vs evil seems to be the highlight. Leaving the VFX aside, the concept here indeed looks novel focusing on mobile phone radiations. #2Point0Teaser #2Point0https://t.co/R7QJUWGkaj — Himesh (@himeshmankad) September 13, 2018

#2Point0Teaser One of the worst VFX which I have seen in the recent movies..

Even #Saakshyam movie VFX which is made by an Indian Company @makutavfx is top notch.

Do @shankarshanmugh not able to work with Indian technicians, Why do he always makes VFX with foreign based companies — Karthik DS (@KarthikDS10) September 13, 2018

#2Point0Teaser

After watching 2.0 teaser

Rajnikanth = ROBOT

AKSHAY KUMAR = “MOBILE CHOR” — Vishesh Shetty (@the_spectic_eye) September 13, 2018

Cartoon network and pogo together gives more entertainment than 2.0 #2point0teaser — RAHUL PANDEY (@Iamrahul555) September 13, 2018

गौरतलब है कि ये फिल्म रजनीकांत की 2010 में रिलीज़ हुई फिल्म रोबोट का रीमेक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार विलेन की भूमिका में है। अक्षय ने हाल ही में अपने जन्मदिन के अवसर पर फिल्म के कई पोस्टर्स को इंस्टाग्राम पर रिलीज़ किया था। इस फिल्म में एमी जैक्सन भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के रिलीज में थोड़ा वक्त है फिल्म का टीजर गणेश चतुर्थी के दिन रिलीज होने जा रहा है। इस बड़े बजट की फिल्म में वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और फिल्म के ग्राफिक्स का काम विदेश में हुआ है। इस फिल्म का म्यूजिक मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने दिया है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App