Dharman First Look: रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म ‘थलाइवर 173’ का टाइटल सामने आ चुका है। फिल्म का नाम है ‘धर्मन’, जिसमें थलाइवा रजनीकांत एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया जिसके बाद दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती दिखाई दे रही है।

वैसे तो रजनीकांत की किसी भी फिल्म को कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, दर्शक उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। फिल्म धर्मन के लिए इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये रजनीकांत के करियर की 173वीं फिल्म है।

यह भी पढ़ें- Mirzapur: The Movie ‘अब चलेगी कालीन भैया की मर्जी’, फिल्म के पहले लुक के साथ टीजर और रिलीज की तारीख भी आई सामने

बुधवार को रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित ‘धर्मन’ का टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया गया। इस फिल्म का निर्माण कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल कर रही है, जबकि निर्देशन की कमान अश्वथ मारिमुथु के हाथों में है।

कमल हासन ने जारी किया रजनीकांत की 173वीं फिल्म का पोस्टर

फिल्म ‘धर्मन’ का पहला पोस्टर कमल हासन नें एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘न्याय की जीत होगी’। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर में रजनीकांत एक डॉक्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज बेहद रहस्यमयी और खौफनाक दिखाई देता है। उनके हाथ खून से सने हुए हैं, हाथों में उनके स्कैल्पल और एक रहस्यमयी ब्रेसलेट नजर आ रहा है। उनके जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

इस पोस्टर से फिल्म की कहानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है लेकिन एक बात साफ है कि फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होने वाली है। बता दें कि रजनीकांत अपनी ‘जेलर 2’ के लिए काफी चर्चा में थे, दर्शकों को लगातार उस फिल्म से जुड़ी अपडेट सुनने मिल रही थी, इसी बीच फिल्म ‘धर्मन’ का पोस्टर जारी कर मेकर्स ने दर्शकों के बीच खलबली मचा दी है।

कैसा होगी फिल्म ‘धर्मन’

जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म ‘धर्मन’ की मुहूर्त पूजा 24 जून को चेन्नई में पूरी हुई, जबकि इसकी शूटिंग गुरुवार से शुरू होने वाली है। ‘धर्मन’ के लॉन्च के दौरान निर्देशक अश्वथ मारिमुथु ने रजनाकांत के किरदार से पर्दा हटाते हुए इस बात की पुष्टि की, कि रजनीकांत फिल्म में एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह फिल्म पारिवारिक भावनाओं और रोमांचक थ्रिलर तत्वों से भरपूर एक कमर्शियल एंटरटेनर होगी।

यह भी पढ़ें- ‘प्रलय’ के लिए छोड़ी ‘डॉन 3’? रणवीर सिंह की हंसल मेहता से मुलाकात का बाद बड़ी चर्चा

फिल्म के डायरेक्टर से उठा पर्दा

फिल्म के टाइटल से पहले सबसे बड़ा सवाल इसके निर्देशक को लेकर था। 2025 में फिल्म की घोषणा के बाद से इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बदलाव देखने को मिले। शुरुआत में खबरें थीं कि फिल्म का निर्देशन सुंदर सी. करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद सिबी चक्रवर्ती को निर्देशक बनाया गया, हालांकि कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने भी फिल्म से किनारा कर लिया। अब आखिरकार अश्वथ मारिमुथु ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाल ली है, जिससे इस लंबे समय से चल रहे सस्पेंस पर विराम लग गया है।