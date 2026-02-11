वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। प्यार के इस मौसम में ‘इश्क, दर्द और सिनेमा’ की इस कड़ी में बात एक ऐसी फिल्म की, जो 52 साल पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही रिलेटेबल लगती है।

ये फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है – ये निर्णय लेने के डर, अधूरी यादों के आकर्षण, और स्थिर रिश्तों की अनदेखी की मनोवैज्ञानिक कहानी है। दीपा का किरदार आज की Gen-Z भी महसूस कर सकती है। क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब दीपा बन जाते हैं।

जब सब “परफेक्ट” हो… फिर भी मन खाली क्यों लगता है?

कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है-अच्छा जीवनसाथी, अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य। लेकिन वही “परफेक्ट” लाइफ हमें बेचैन करने लगती है। हम सोचते हैं – क्या कुछ मिस तो नहीं कर रहे?

यहीं से शुरू होता है FOMO — Fear of Missing Out। दिमाग शांति में भी कमी ढूंढने लगता है और बाहर “थ्रिल” तलाशने लगता है। हमें लगता है शायद हमने गलत साथी चुन लिया। शायद कोई दूसरा बेहतर होता। लेकिन सच क्या है? कई बार हम 80% खुशियों को छोड़कर उस 20% के पीछे भागते हैं… और अंत में दोनों खो देते हैं।

अधूरी मोहब्बत का जादू – Attachment of Unfinished

मनोविज्ञान में अटैचमेंट ऑफ अनफिनिश्ड का जिक्र है, इसमें बताया गया है कि जो रिश्ता अधूरा रह जाता है, वो दिमाग में सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। ‘रजनीगंधा’ फिल्म में नवीन दीपा का अतीत है। अतीत की आदत होती है- वो सिर्फ अच्छी यादें दिखाता है, बुरे हिस्से छिपा लेता है।

दीपा को नवीन से दोबारा प्यार नहीं होता, बल्कि वो उन यादों से जुड़ी फीलिंग्स से अटैच हो जाती है। उसके मन में सवाल आने लगते हैं-

“अगर हमारा रिश्ता टूटा ना होता तो…?”

“अगर ऐसा होता तो… वैसा होता तो?”

ये ‘अगर’ हमारे वर्तमान को कमजोर करने लगते हैं।

मनोविज्ञान में इसे कहते हैं: Unfinished Emotional Loops — अधूरी भावनाएं दिमाग में बार-बार चलती रहती हैं।

सुरक्षित प्रेम से डर क्यों लगता है?

संजीव का प्यार स्थिर है, साफ है, उपलब्ध है। वो दीपा को सुरक्षा देता है। लेकिन यही सुरक्षा कई बार बोरिंग लगने लगती है। क्योंकि कुछ लोग इमोशनल ड्रामा और अनस्टेबिलिटी के आदी हो जाते हैं। उन्हें शांति नीरस लगती है।

सेफ रिश्ता कम एक्साइटमेंट वाला लगने लगता है लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ज्यादा सुकून भी सेफ रिश्ते में ही होता है। दीपा को इस सुरक्षित रिश्ते में शांति तो मिलती है मगर उसे लगता है कि वो “रोमांच” मिस कर रही है।

Attention Vs Presence

जो इंसान हर दिन हमारे साथ मौजूद रहता है, उसकी अहमियत हम भूल जाते हैं। जो बाहरवाला जब थोड़ा सा ध्यान दे देता है- हम खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। Attention अहंकार को बढ़ाता है। जबकि उपस्थिति प्रेम को गहरा करता है।

कई बार हम उस इंसान को हल्के में ले लेते हैं जो हमेशा साथ है… और उस इंसान के पीछे भागते हैं जो बस थोड़ी देर के लिए चमकता है।

दीपा का फैसला

फिल्म के अंत में दीपा समझ जाती है: सच्चा प्यार शांत होता है स्थिर होता है, शोर नहीं करता, साथ देता है। वो संजीव को चुनती है। ये समझौता नहीं, परिपक्वता है। क्योंकि रोमांच पल भर का होता है, लेकिन सुकून पूरी जिंदगी का।

फिल्म हमें क्या सिखाती है?

ये फिल्म हमें खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है:

क्या हम किसी अधूरी याद को पकड़े बैठे हैं?

क्या हम स्थिरता से डरते हैं?

क्या हम Attention को Love समझ लेते हैं?

क्या हम 20% के लिए 80% खो रहे हैं?

रजनीगंधा हमें सिखाती है सही फैसला वो नहीं जो सबसे रोमांचक हो… सही फैसला वो है जिसके बाद हम चैन की सांस ले सकें।