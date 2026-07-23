दिल्ली में चल रहे सीजेपी छात्र आंदोलन पर जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे अब तक चुप हैं, वहीं कुछ कलाकारों ने हिंसा की घटनाओं के बाद छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। अभिनेता राजकुमार राव ने भी सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि वह कभी ‘मोदी है तो मुमकिन है’ गाने के वीडियो का हिस्सा रह चुके हैं।

कुछ लोगों ने राजकुमार की पोस्ट को ‘वैनिला’ बताया और कहा कि उन्होंने इतने सारे शब्दों में भी कुछ नहीं कहा। इस बीच राजकुमार ने अपने एक फैन की टिप्पणी का जवाब दिया था, लेकिन बाद में वह कमेंट डिलीट कर दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अभिनेता ने अपनी उस पोस्ट में लिखा क्या था।

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राजकुमार राव ने किया ये कमेंट

डिलीट किए गए कमेंट में राजकुमार ने लिखा, “मैं कभी अपनी आत्मा नहीं बेच सकता, भाई। एक गाना यह तय नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं किस बात के लिए खड़ा हूं या मेरी विचारधारा क्या है। आप कभी नहीं जान सकते कि कितना प्रेशर होता है। मैं हमेशा सही बात और इंसानों को एकजुट रखने वाली चीजों के साथ खड़ा हूं।

जब तक मेरा जमीर साफ है और मैं पूरी मेहनत से काम करता हूं, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। उम्मीद है कि एक दिन मैं आपका सम्मान फिर से हासिल कर पाऊंगा। आपको जीवन में खुशियां और सफलता मिले। भगवान आपका भला करे।”

यूजर्स ने किया रिएक्ट

राजकुमार के इस कमेंट में दबाव शब्द पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खास प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, “दबाव? कैसा दबाव? आप एक सफल कलाकार हैं और युवा आपकी हर बात को फॉलो करते हैं। दबाव क्या होता है, यह किसी आम आदमी से पूछिए। आप शानदार अभिनेता हैं।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “उन्होंने मान लिया कि ऐसे गाने करने के लिए उन पर दबाव था।”

राजकुमार राव ने किया था छात्रों का समर्थन

इससे पहले राजकुमार राव ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में एक संतुलित बयान जारी किया था। उन्होंने लिखा, “जब युवा खुद को अनसुना महसूस करते हैं, तो यह समाज के लिए सुनने का समय होता है।

हर आवाज को सम्मान, निष्पक्षता और गरिमा के साथ सुना जाना चाहिए। साथ ही शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। किसी भी पक्ष की हिंसा केवल घावों को गहरा करती है और समाधान से दूर ले जाती है। यह संवाद और संवेदनशीलता का समय है।”

उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वहीं, अधिकारियों को सहानुभूति, खुलेपन और सुनने की वास्तविक इच्छा दिखानी चाहिए। स्थायी बदलाव टकराव से नहीं, बल्कि बातचीत से आता है। आज देश को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सभी देश की प्रगति चाहते हैं और उस प्रगति की नींव निष्पक्ष शिक्षा है, जय हिंद।”

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