Rajkummar Rao Birthday: राज कुमार राव नहीं है एक्टर का असली नाम, ऐसे मिला पहला ब्रेक, जानिए 81 करोड़ के मालिक के स्ट्रगल की कहानी

Happy Birthday Rajkummar Rao: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त, 1984 को गुरुग्राम में हुआ था। एक्टर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं।

Sneha Patsariya Edited by Sneha Patsariya Written by

हैप्पी बर्थडे राजकुमार राव image: insta)

Follow us on



instagram

telegram