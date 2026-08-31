राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी सनी देओल स्टारर फिल्म ‘बटवारा 1947’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब हाल ही में डायरेक्टर ने यह पुष्टि की है कि वह एक बार फिर सनी देओल के साथ काम करने वाले हैं और इस बार दोनों कम से कम दो फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इनमें 1996 की हिट एक्शन फिल्म ‘घातक’ से जुड़ी फिल्म भी शामिल है।

राजकुमार संतोषी ने हाल ही में पीटीआई से बातचीत में कहा, “सनी और मैं कुछ कहानियों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इसके बारे में आधिकारिक घोषणा करेंगे।” इनमें से एक कहानी में सनी अमेरिका में रहने वाले एक सरदार की भूमिका निभाएंगे। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। दूसरी फिल्म का नाम ‘घातक घुस के मारेगा’ है, जो ‘घातक’ से जुड़े किरदार पर आधारित होगी।

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‘घुस के मारेगा’ वाला अंदाज ‘बंटवारा 1947’ में भी देखने को मिला, जब सनी देओल के बेटे करण देओल ने उनके बेटे का किरदार निभाया है। करण फिल्म में आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी चरमपंथियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, ‘सीधा घर में घुस के मारेंगे।’ इसके बाद सनी देओल का किरदार उन सभी पर भारी पड़ता है।

‘घातक’ का सीक्वल नहीं नहीं ‘घातक घुस के मारेगा’

हालांकि, संतोषी ने साफ किया कि ‘घातक घुस के मारेगा’ उनकी 1996 की हिट फिल्म ‘घातक’ का सीक्वल नहीं है। फिल्ममेकर ने कहा, “सनी के फैंस खुश होंगे, क्योंकि इस नई फिल्म में एक्शन, दमदार डायलॉग और इमोशन है। यह सीक्वल नहीं है। लेकिन किरदार वही है, जैसे यह किरदार वाराणसी का रहने वाला है।”

सीक्वल बनाने के पक्ष में नहीं हैं संतोषी

संतोषी ने बताया कि वह सीक्वल बनाने में विश्वास नहीं रखते। इसी वजह से उन्होंने सनी देओल की पिछले साल आई एक्शन फिल्म ‘जाट’ के सीक्वल ‘जाट 2’ को डायरेक्ट करने का ऑफर भी ठुकरा दिया। अब गोपीचंद मालिनेनी ही ‘जाट 2’ का निर्देशन करेंगे।

सीक्वल न बनाने की उनकी सोच एक वजह यह भी थी कि उन्होंने ‘घायल रिटर्न्स’ (2016) को डायरेक्ट नहीं किया, जो उनकी और सनी की पहली साथ में की गई फिल्म का अगला हिस्सा थी। इस वजह से सनी को 1999 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘दिल्लगी’ के 17 साल बाद खुद डायरेक्शन में लौटना पड़ा।

‘अंदाज अपना अपना’ की कहानी भी नहीं बढ़ेगी आगे

सीक्वल को लेकर उनके इसी नजरिए की वजह से संतोषी ने कहा कि वह अपनी 1994 की कल्ट कॉमेडी फ़िल्म ‘अंदाज अपना अपना’ की कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सलमान खान और आमिर खान स्टारर यह फ़िल्म उस समय बॉक्स ऑफ़िस पर तो नहीं चली, लेकिन सालों में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिल गया।

संतोषी उस फ़िल्म का एक स्पिरिचुअल सीक्वल बना रहे हैं, जिसका नाम ‘अदा अपनी अपनी’ है, लेकिन वह जल्द ही औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे कि क्या दोनों खान नई फ़िल्म के लिए लौटेंगे। फिल्ममेकर ने कहा, “यह एक अलग कहानी है, लेकिन जॉनर, कॉमेडी और एडवेंचर वही हैं। हम सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि ‘अंदाज अपना अपना’ के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।”

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