राजकुमार राव ने शेयर की ‘Trapped’ को-स्टार संग तस्वीर, पहचान पाये आप?

बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह एक बुजुर्ग शख्स के साथ नजर आ रहे हैं। क्या आप इस बुजुर्ग को पहचान पाए? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह शख्स कोई और नहीं फिल्म TRAPPED में उनके साथ काम कर चुका उनका जूनियर आर्टिस्ट है। क्या आपको फिल्म ट्रैप्ड के वो सीन याद हैं जिनमें राजकुमार राव एक ऊंची इमारत के फ्लोर पर फंस जाते हैं और खुद को बचाने के लिए बार-बार अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गार्ड को आवाज देते हैं?

फिल्म में राजकुमार कई बार उस गार्ड से चीख-चीख कर संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उनकी आवाज नहीं सुन पाता है। राजकुमार द्वारा शेयर की गई तस्वीर में उनके साथ नजर आ रहा यह बुजुर्ग वही जूनियर आर्टिस्ट है जिसने गार्ड की भूमिका निभाई थी। राजकुमार ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- और आखिरकार उसने उस सभी सवालों के जवाब पाने में कामयाब रहा जो उनसे नहीं पूछ सका था। क्या आपको वह याद हैं दोस्तों? वॉचमैन।

And finally managed to ask him all those unanswered questions. Remember him guys? Wa…….annnnn pic.twitter.com/uyGTDLCMU4

— Rajkummar Rao (@RajkummarRao) January 13, 2018