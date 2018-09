राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘स्त्री’ 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है। यही कारण है कि फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों का रूख कर रहे हैं। फिल्म के कमाई के आंकड़ों की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से दी है।

तरण ने ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को 2 करोड़ 14 लाख रुपए, शनिवार को 3 करोड़ 76 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। ‘स्त्री’ का कुल कलेक्शन 101 करोड़ 43 लाख रुपए भारत में हो गया है। तरण ने स्त्री के 100 करोड़ में शामिल होने को इंवेस्टर्स के लिए लॉटरी बताया है। फिल्म पहले हफ्ते में 60 करोड़ 39 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही थी। जबकि रिलीज के दूसरे हफ्ते में स्त्री ने 35 करोड़ 14 लाख रुपए का बिजनेस किया था। स्त्री ने दो हफ्तों में बॉक्सऑफिस पर कुल 97 करोड़ 53 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही थी।

And #Stree hits a century… Crosses cr mark… [Week 3] Fri 2.14 cr, Sat 3.76 cr. Total: ₹ 101.43 cr. India biz… This one’s a LOTTERY for its investors.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 16, 2018