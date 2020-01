साउथ सिनेमा के मेघास्टार रजनीकांत बेयर ग्रिल्स के शो ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ में नजर आने वाले हैं। डिस्कवरी पर प्रसारित होने वाले इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग के दौरान रजनीकांत के चोटिल होने की खबर आ रही है। रजनीकांत यह शूटिंग कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में कर रहे थे। समाचार एंजेसी एएनआई ने लिखा है कि रजनीकांत को शूटिंग के दौरान टखने और कंधे पर चोटें आईं हैं।

बता दें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ की शूटिंग के लिए 28 और 30 जनवरी को हर दिन 6-6 घंटे की अनुमति दी प्रदान की गई है। मंगलवार को पहले एपिसोड की शूटिंग की जा रही थी। वहीं गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के भी आने की उम्मीद है। रजनीकांत के साथ शूटिंग के लिए सुल्तान बटेरी हाईवे,मेल्लाहल्ली, मुद्दर और कल्केरे रेंज जैसी जगहों को शामिल किया गया है। एपिसोड की सारी शूटिंग नॉन टूरिज्म जोन में शूटिंग होगी जिसके लिए खास सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में डिस्कवरी चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाई देने के बाद रजनीकांत ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ में दिखाए जाने वाले दूसरे भारतीय व्यक्तित्व हैं। पिछले साल ग्रेल्स पीएम मोदी को लेकर उत्तराखंड के जिम कोरबेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park in Uttarakhand) पहुंचे में अपने शो के लिए शूटिंग की थी। पीएम मोदी के साथ Bear Grylls के इस एडवेंचरस शो के एपिसोड को देश और दुनिया में खूब पसंद किया गया था। रजनीकांत की है। इस खबर के बाद से धीरे धीरे रजनीफैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

874.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है बांदीपुर नेशनल पार्क

बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह पार्क करीबन 874.2 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है जो मैसूर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी के रास्ते में स्थापित है जो खुबसूरत लोकेशन में से एक है। शुरुआत में ये मैसूर के राजा का एक प्राइवेट हंटिंग रिजर्व था, लेकिन बाद में ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अपग्रेड हो गया।

Sources: Actor Rajinikanth has suffered minor injuries during the shooting of an episode of ‘Man vs Wild’ with British adventurer Bear Grylls, at Bandipur forest in Karnataka. (file pics) pic.twitter.com/uQxsHCTkCb

— ANI (@ANI) January 28, 2020