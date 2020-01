पेरियार पर दिए बयान को लेकर बोले रजनीकांत, नहीं मांगूगा माफी; BJP नेता ने किया सुपरस्टार का समर्थन

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता पेरियार पर दिए बयान का अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कई प्रो-तमिल ग्रुपों की ओर से रजनीकांत के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था। अब रजनीकांत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब भी अपने बयान पर अडिग हैं और किसी के भी कहने से माफी नहीं मांगेगे। उनका कहना है पेरियार को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और न ही उन्हें अपने द्वारा कहीं बातों पर किसी तरह का पछतावा है। गौरतलब है रजनी ने पेरियार को लेकर कहा था कि वह लगातार हिंदू देवी-देवताओं के विरोध में बयानबाजी करते थे, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा था।

बता दें कि 15 जनवरी को रजनी ने एक तमिल मैगजीन तुगलक को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि पेरियार ने 1971 में सलेम में एक रैली निकाली थी जिसमें भगवान राम और सीता की वस्त्रहीन तस्वीरों को लगाया गया था। रजनीकांत के बयान से आपत्ति जताते हुए द्रविदार विधुतलाई कझगम के सदस्‍यों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सुपरस्टार के इसी विवादित बयान को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

रजनी के खिलाफ प्रो-तमिल ग्रुप थंथाई पेरियार द्रविड़ कझागम की ओर से प्रदर्शन जारी है और मंगलवार को ही सुपरस्टार के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों के जुटने से पहले रजनीकांत ने अपने विरोधियों को जवाब दे दिया। हालांकि बीजेपी के नेता रजनी के समर्थन में आए हैं। बीजेपी के वरिष्ट नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि इस मसले पर मैं रजनीकांत के साथ हूं, 1971 की रैली के मसले पर राम-सीता को लेकर जो कहा गया उसपर मैं अभिनेता के साथ हूं।

For a change I am on the side of Rajnikant on the E. V. R. Naicker 1971 rally issue of parading Ram and Sita in a derogatory. This is a fact and Cho had published it in Thuglak. If the cine actor stays firm I will back him in courts if he wants

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 21, 2020