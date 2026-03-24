आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस मूवी ने रिलीज के कुछ दिनों में ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड और साउथ के सितारे भी फिल्म, कास्ट और डायरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन, एसएस राजामौली, महेश बाबू, विजय देवरकोंडा, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन और कंगना रनौत के बाद अब इस लिस्ट में रजनीकांत का नाम भी शामिल हो गया है।

थलाइवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ‘धुरंधर 2’ की तारीफ की है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद इसे हर भारतीय के लिए जरूर देखने लायक मूवी बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेता ने डायरेक्टर को भी बॉक्स ऑफिस का बाप बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है।

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रजनीकांत ने की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की तारीफ

सुपरस्टार रजनीकांत ने 23 मार्च को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “क्या फिल्म है… ‘धुरंधर 2’। आदित्य धर (हैट्स ऑफ इमोजी) बॉक्स ऑफिस का बाप। रणवीर और पूरी कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत बधाई। हर भारतीय को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जय हिंद।”

क्या है ‘धुरंधर 2’ की कहानी?

‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को दुनिया भर में रिलीज हुई है। वहीं, इसका पहला पार्ट 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आया था। इस मूवी में रणवीर सिंह को एक भारतीय जासूस के रूप में दिखाया गया, जो ल्यारी के गिरोहों में घुसपैठ करके भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी नेटवर्क को खत्म करता है। दूसरे पार्ट में रणवीर के किरदार ‘हमजा’ की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही यह कंधार फ्लाइट हाईजैक, 2001 में हुआ संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसी आतंकी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है।

वहीं, ‘धुरंधर 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो यह मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ और वर्ल्डवाइड 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है।

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‘धुरंधर: द रिवेंज’ में नजर आए सितारे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं गौरव गेरा, जिन्होंने हाल ही में एक लेटर शेयर किया है। यह खत उन्होंने 28 साल पहले अपने माता-पिता को लिखा था। पूरी खबर यहां पढ़ें।