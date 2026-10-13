सुपरस्टार रजनीकांत आज 75 साल की उम्र में भी फिल्मों में लीड रोल निभा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। इस बीच अभिनेता ने अपनी जिंदगी, सिनेमा के प्रति प्यार और पुराने दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि वह आज भी खुद को बस कंडक्टर मानते हैं और अपनी पुरानी नौकरी को याद करते हैं।

‘जेलर 2’ के सुपर शो कार्यक्रम में रजनीकांत ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि बस कंडक्टर के रूप में बिताए पांच साल आज भी उनके लिए खास हैं। उन्होंने कहा कि अभिनय से प्यार होने के बावजूद उन्हें अपनी पुरानी नौकरी की याद आती है।

आज भी बस कंडक्टर की नौकरी को याद करते हैं रजनीकांत

रजनीकांत ने कहा, “मुझे अभिनय से प्यार है, लेकिन बस कंडक्टर की नौकरी मुझे उससे भी ज्यादा पसंद थी। कंडक्टर के रूप में बिताए वे पांच साल शानदार थे। मुझे आज भी उनकी याद आती है। दिल से मैं खुद को एक कंडक्टर मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा।”

उन्होंने आगे कहा, “सच कहूं तो मैं आज भी सुपरस्टार होने और इतनी शोहरत मिलने के साथ खुद को जोड़ नहीं पाता। इसीलिए मैं कभी-कभी बेंगलुरु जाता हूं। जब उस बस को देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है। खाकी वर्दी देखकर मेरी आंखों में अनजाने में आंसू आ जाते हैं। मैं आज भी खुद को एक बस कंडक्टर ही मानता हूं।”

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75 साल की उम्र में लीड रोल करने पर क्या बोले रजनीकांत?

रजनीकांत ने बताया कि फैंस का प्यार और समर्थन ही उन्हें इस उम्र में भी मुख्य भूमिकाएं निभाने की ताकत देता है। उन्होंने कहा, “अब मैं 75 साल का हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अब भी लीड रोल कैसे कर रहा हूं। यह सब उन तमिल लोगों की वजह से है, जो मेरे लिए भगवान जैसे हैं और मेरा काम देखने आते हैं। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं घास के एक तिनके जैसा हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही बड़े प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ काम करने के लिए आगे आते हैं और नेल्सन जैसे रचनात्मक निर्देशक मेरे साथ फिल्में बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके प्यार का कर्ज कैसे चुकाऊं। मैं आपको प्रणाम करता हूं।”

काम को बोझ नहीं, खेल समझते हैं रजनीकांत

रजनीकांत ने बताया कि काम के प्रति प्यार ही उन्हें हमेशा उत्साहित रखता है। उनके मुताबिक, जब इंसान अपने काम को पसंद करने लगता है, तो वह उसमें मन लगाने लगता है। उन्होंने कहा, “काम को सिर्फ काम समझने के बजाय उसे एक खेल की तरह देखना शुरू कर दीजिए। क्या हम खेलते-खेलते कभी थकते हैं? क्या हम खेल खेलने के लिए कभी देर से पहुंचते हैं? मुझे सिनेमा से बहुत प्यार है। जब आप अपने काम को इतना पसंद करते हैं, तो वह न तो थकाने वाला लगता है और न ही बोझ।”

के. बालाचंदर से मिली सीख आज भी फॉलो करते हैं अभिनेता

रजनीकांत ने अपने गुरु और दिग्गज निर्देशक के. बालाचंदर को भी याद किया। उन्होंने बताया कि बालाचंदर ने उन्हें अपने किरदार को समझने और उसके बारे में लगातार सोचने की सीख दी थी।

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अभिनेता ने कहा, “एक बार किसी फिल्म के लिए हां कह देने के बाद हमें उसके बारे में सिर्फ शूटिंग के दौरान ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। कमल हासन और मैं के. बालाचंदर के स्कूल से आए हैं।”

उन्होंने आगे बताया, “जब हम अभिनय करते थे, तो वह कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अगर हम कोई गलती करते, तो वह हमारे पास आकर पूछते थे कि हमने बिना सोचे ऐसा क्यों किया। फिर वह हमें डांटते थे और समझाते थे कि जिस किरदार को हम निभा रहे हैं, उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। तभी हम उस किरदार में पूरी तरह डूब सकते हैं।”

सकारात्मक सोच को मानते हैं जरूरी

रजनीकांत ने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखने की अहमियत पर भी बात की। उनका मानना है कि इंसान के विचार उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, “आपकी सोच सही होनी चाहिए। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो अपने आप सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। नकारात्मक विचार आपको प्रभावित करते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो फिर हम सकारात्मक विचार क्यों न रखें?”